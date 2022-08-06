Minik işçiler çevre ve ağaç sevgisiyle sahaya indi - Son Dakika
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Minik işçiler çevre ve ağaç sevgisiyle sahaya indi

06.08.2022 10:39

Minik işçiler çevre ve ağaç sevgisiyle sahaya indi Keçiören Belediyesi tarafından çevre temizliği ve orman yangınlarına dikkat çekmek için düzenlenen sosyal farkındalık etkinliğinde minikler sahaya indi.

Minik işçiler çevre ve ağaç sevgisiyle sahaya indi

ANKARA - Keçiören Belediyesi tarafından çevre temizliği ve orman yangınlarına dikkat çekmek için düzenlenen sosyal farkındalık etkinliğinde minikler sahaya indi.

Etkinlik çerçevesinde çevrenin, ağaçların ve doğanın korunmasına ilişkin toplumdaki duyarlılığı artırmak için temizlik görevlisi kıyafeti giyen 5 minik öğrenci ilçedeki Kalaba Kent Meydanı'nda buluştu.

Araç sürücülerinin dikkatini ellerinde tuttukları dövizlerle çeken minik temizlik işçileri sigaranın sağlığa ve doğaya ne denli zararlı olduğunu hatırlattı.

"Bir izmarit deme çevreyi kirletme. Duman ile havamı, izmarit ile çevremi kirletme. İzmarit küçük, zararı büyük. Önce kendinizi sonra doğayı zehirlemeyin." yazılı pankartları saatlerce ellerinden bırakmayan doğasever minikler, kendilerine kornalarla destek veren sürücülerin ilgi odağı oldu.

Sigaranın insana ve çevreye verdiği zarara dikkat çekilen toplumsal farkındalık etkinliğinde çocuklara Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok da eşlik etti.

Keçiören'i Türkiye'nin en temiz ilçelerinden biri olarak değerlendiren Başkan Altınok, minik temizlik işçileri tarafından çevre, doğa ve ormanların korunmasına yönelik verilen mesajların dikkate alınması gerektiğini de vurgulayarak şunları söyledi:

"Çocuklarımız vatandaşlarımıza, 'Arabada sigara içiyorsan izmaritini atma, sokakta içiyorsan atma, parkta içiyorsan atma, yürürken atma ve çevreni kirletme' diyor. Bunun ötesinde birçok orman yangınının nedeni sigara izmariti. Asırlık ağaçlar yanıyor, binlerce dönümlük alan kül oluyor. Bu ağaçların tekrar yeşermesi için en az 20 yıl gerekiyor. Bir izmarit 40-50 yılı, milyarlarca ağacı, binlerce dönümü götürüyor. Çocuklarımızın duyarlılığını büyükler de göstermeli. Lütfen izmarit atarken dikkat edelim. Sokaklar herkesin evidir, ortak kullanım alanımızdır. Sokakları evimizden daha dikkatli kullanmalıyız. İnsanlarımızı duyarlı olmaya davet ediyorum. Duyarlı vatandaşlarımızın insanlarımızı uyarmaları gerektiğini düşünüyorum."

Etkinlikte, trafik ışıklarında duran sürücülere, 'Bu Araçtan Dışarı İzmarit Atılmaz, Kirlenen Sokağımız Değil Geleceğimizdir" ifadelerinin yer aldığı yapıştırmalar da dağıtıldı.

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Kaynak: İHA

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