Minik judocular, Balkan Şampiyonası'nın ilk gününde zirvede

Minikler Balkan Judo Şampiyonası'nın ilk gününde milliler 4 altın, 2 gümüş ve 5 bronz madalya ile ülke sıralamasında zirveye yerleşti. Romanya
'nın Timisoara kentinde düzenlenen şampiyonada, 9 ülkeden 92 kız ve 110 erkek judocu madalya mücadelesi veriyor.
Şampiyonada ilk gün kürsüde yer alan minik milliler şöyle:
Erkekler
34 Kg: Ramazan Kibaroğlu (Altın), 42 Kg: Ömer Faruk Turgutlu
(Altın), 30 Kg: Furkan Salih Gül (Gümüş
), 26 Kg: Mert Efe
Vural (Bronz), 38 Kg: Kaan Demir (Bronz)
Kızlar
24 Kg: Fatma Zehra
Meki (Altın), 40 Kg: Sinem Oruç (Altın), 28 Kg: Eda Naz
Topalsalihoğlu (Gümüş), 28 Kg: Döndü Nida Demir
(Bronz), 32 Kg: Merve Kaya
(Bronz), 40 Kg: Gülsüm Özkan (Bronz)
Minikler Balkan Judo Şampiyonası yarın yapılacak karşılaşmalarla son bulacak.