Minik Judocular İzmir'den 4 Madalya İle Döndü
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Türkiye Judo Federasyonu'nun faaliyet programında yer alan Türkiye Minikler Judo Şampiyonası, İzmir'de gerçekleştirildi.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 02:00 Kaynak: Bültenler
Celal Atik Spor Salonu'nda, 67 ilden toplam 1139 minik judocunun katıldığı müsabakalarda ilimizi temsil eden judocular, 1 altın, 2 gümüş, 1 bronz madalya ile toplamda 4 madalya elde etti.
Erkekler +60 kiloda Zübeyir Talha Polat 1., Hamdi Bilgin 2., 30 kiloda Hasan Dibek 3., 38 kiloda Ümit Çırpan 7. oldu. Kızlarda ise 32 kiloda Merve Kaya 2., 28 kiloda Sümeyye Duman 7., 36 kiloda Hira Nur Dirgen 5.,+57 kiloda Dilara Halvacı 5. oldu. Şampiyonada 28 puan toplayan Manisalı judocular, 67 il arasında Türkiye 5'inciliğine imza attı. Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, dereceye giren judocuları ve onları yetiştiren antrenörleri tebrik ederek, başarıların devamını diledi.
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