Son Dakika Haberleri: Minik Judocular Karaman'ın gururu oldu
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Minik Judocular Karaman'ın gururu oldu

7 saat önce

Karaman Judo takımı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenlenen 1. Uluslararası Cumhuriyet Judo Şampiyonası'nda 5 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazanarak takım halinde şampiyon oldu.

Minik Judocular Karaman'ın gururu oldu, System.String[]

Karaman Judo takımı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenlenen 1. Uluslararası Cumhuriyet Judo Şampiyonası'nda 5 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazanarak takım halinde şampiyon oldu.


Karaman'ı ulusal ve uluslararası şampiyonlarda en iyi şekilde temsil etmeye devam eden Karaman judo takımı sporcularından bir başarıda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenlenen şampiyonadan geldi. 30 Kasım-01 Aralık tarihleri arasında düzenlenen 1. Uluslararası Cumhuriyet Judo Şampiyonasına judo antrenörü Ahmet Ömre Türe ile 8 sporcuyla katılan Karaman ekibi 2 gün süren şampiyona sonunda 5 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazanarak minikler kategorisinde takım halinde şampiyon olma başarısı gösterdi. Karaman Gençlik ve Spor Kulübü, Karaman Belediyespor ve Ayrancı Gençlik ve Spor Kulübü sporcularından oluşan Karaman ekibinde minikler kategorisinde Rümeysa Sena Uysal (40 kg), Ayşenur Keskin (44 kg), Ahmet Hasan Turan (46 kg), Azra Su Adalı (63 kg) ve İbrahim Sağlamçelik(+66 kg) altın madalya, Berika Büyükeken (48 kg) ile Yiğit Özmen (46 kg) gümüş madalya, süper minikler kategorisinde Minel Havva Uysal (28 kg) ise bronz madalya kazanan sporcular oldu.


Elde ettikleri başarılarla Karaman'ın gururu olan minik judocuları tebrik eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek, "Karaman'da judo branşımız her geçen gün başarısı çıtasını biraz daha yukarıya taşıyarak, ilimizi hem ulusal hem de uluslararası müsabakalarda en iyi şekilde temsil etmeye devam ediyor. 2019 yılında düzenlenen müsabakalarda judocularımız 14 kupa ve 82 madalya kazanarak bizlere ayrı bir gurur yaşattı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenlenen şampiyonada da minikler kategorisinde takım halinde şampiyon olan judocularımızı tebrik ediyor, sporcularımızın yetişmesinde emeği geçen tüm kulüplerimize teşekkür ediyorum" dedi. - KARAMAN

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Karaman, Spor

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 01:30 Kaynak: İHA
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