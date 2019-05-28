Son Dakika Haberleri: Minik judoculardan hızlı başlangıç

Minik judoculardan hızlı başlangıç

1 saat önce

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü'nün minik judocuları katıldıkları ilk Türkiye şampiyonasından madalyalar ile döndü.

Minik judoculardan hızlı başlangıç, System.String[]
KOCAELİ (İHA) – Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü'nün minik judocuları katıldıkları ilk Türkiye şampiyonasından madalyalar ile döndü.

24-26 Mayıs tarihleri arasında 67 ilden 1139 judocunun yarıştığı Minikler Türkiye Judo Şampiyonası İzmir Celal Atik Spor Salonu'nda yapıldı. Şampiyonada ilimizden Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübünün minik judocuları 4 madalya kazanarak gelecek için umut verdi. İlk defa bir Türkiye şampiyonasında tatamiye çıkan mavi beyazlı minik judocular, yaptıkları mücadeleler ile 3 altın ve 1 bronz madalya kazandı. Başarılı minik judocular aldıkları dereceler ile Minikler Türkiye Judo Şampiyonasını genel klasmanda 3. olarak tamamladı.

Şampiyonada ter döken minik judoculardan 36 kg'da Şevval Erdoğmuş, 46 kg'da Oğuz Demirtaş ve 52 kg'da Esma KaraahmeT altın madalya, 34 kg'da Efe Koyuncu ise bronz madalya kazanarak şampiyonayı noktaladı. Elde ettikleri başarılı sonuçlar sayesinde milli takımımızla beraber Balkan şampiyonasına gitmeye hak kazanan minik judocular büyük sevinç yaşadı. - KOCAELİ
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 10:23 Kaynak: İHA
Türkiye, Kağıtspor, Kocaeli, Spor
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