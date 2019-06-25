Son Dakika Haberleri: Minik kaçak yolcu, son durakta fark edildi
Son Dakika Güncel Haber

Minik kaçak yolcu, son durakta fark edildi

34 dakika önce

Sivas'ta oyun oynarken yoldan geçmekte olan halk otobüsüne binen küçük çocuk, son durakta yolcular tarafından fark edildi.

Minik kaçak yolcu, son durakta fark edildi, System.String[]
Sivas'ta oyun oynarken yoldan geçmekte olan halk otobüsüne binen küçük çocuk, son durakta yolcular tarafından fark edildi.

Edinilen bilgiye göre olay, Cumhuriyet Üniversitesi ile şehir merkezi hattında servis yapan halk otobüsünde gerçekleşti. Otobüsün son durağı olan Sivas'ta şehir merkezinde Dikilitaş mevkisinde otobüsten inen yolcular, arka koltuklarda yalnız bir çocuk olduğunu fark etti. Durum polise bildirildi. Çocuk, Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesinde görevli polis memurlarına teslim edildi. Kaybolduğu anlaşılan çocuğu, polisler yaptıkları araştırmada ailesine ulaşarak anne ve babasına teslim etti. Oyunu çocuk şubesinde biten küçük çocuk, bindiği otobüsle bulunduğu yerden yaklaşık 8 kilometre uzaklaştı. - SİVAS
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 11:35 Kaynak: İHA
Sivas, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



2'si çocuk 7 kişiyi öldüren seri katil konuştu: İğrenç suçlar işledim, özür dilerim Sivas'ta 75 kuruşa satışa sunulan ekmek tartışma yarattı LGS sonucu yüzünden babası ile tartışırken balkondan atlayan genç kurtarılamadı Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimizin verdiği mesajı görmezden gelecek değiliz

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.6.2019 12:09:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Minik kaçak yolcu, son durakta fark edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]