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Minik kaçak yolcu, son durakta fark edildi

56 dakika önce

Minik kaçak yolcu, son durakta fark edildiSİVAS - Sivas'ta oyun oynarken yoldan geçmekte olan halk otobüsüne binen küçük çocuk, son durakta yolcular tarafından fark edildi.

Minik kaçak yolcu, son durakta fark edildi
SİVAS - Sivas'ta oyun oynarken yoldan geçmekte olan halk otobüsüne binen küçük çocuk, son durakta yolcular tarafından fark edildi.
Edinilen bilgiye göre olay Cumhuriyet Üniversitesi ile şehir merkezi hattında servis yapan halk otobüsünde gerçekleşti. Otobüsün son durağı olan Sivas'ta şehir merkezinde Dikilitaş mevkisinde otobüsten inen yolcular, arka koltuklarda yalnız bir çocuk olduğunu fark etti. Durum polise bildirildi. Çocuk, Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesinde görevli polis memurlarına teslim edildi. Kaybolduğu anlaşılan çocuğu, polisler yaptıkları araştırmada ailesine ulaşacak anne ve babasına teslim etti. Oyunu çocuk şubesinde biten küçük çocuk bindiği otobüsle bulunduğu yerden yaklaşık 8 kilo metre uzaklaştı.
Minik kaçak yolcu, son durakta fark edildi
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 09:55 Kaynak: İHA
Sivas, Genel
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