Minik kalbi daha fazla dayanamadı - Son Dakika

Manisa'da Öğretmenler Günü'nde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden öğretmen Bahar Zeybek'in aynı kazada ağır yaralanan ve bu sabah beyin ölümü gerçekleşen 4 yaşındaki kız kardeşi Özge Fatma Zeybek de tedavisinin devam ettiği hastanede hayatını kaybetti.

Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Dağdere Mahallesi'nde sınıf öğretmenliği yapan ve kardeşleri tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde okuldan alınarak evlerinin bulunduğu Gördes ilçesinin Fundacık Mahallesine dönüş yolunda evlerine 200 metre kala beton mikseri ile çarpışması sonucu meydana gelen kazada olay yerinde hayatını kaybeden 23 yaşındaki Bahar Zeybek'in ardından aynı kazada ağır yaralanan 4 yaşındaki kız kardeşi Özge Fatma Zeybek'ten de acı haber geldi. Kaza sonrası Gördes Devlet Hastanesinin ardından Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine sevk edilen ve durumunun ağır olması üzerine Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesinde yoğun bakımda tedavisine devam edilen 4 yaşındaki Özge Fatma Zeybek'in bu sabah 10.48'te önce beyin ölümünün gerçekleştiği saat 15.45'te de doktorların tüm çabalarına rağmen verdiği 2 günlük yaşam savaşını kaybettiği öğrenildi. Minik kızın vefatıyla Zeybek ailesi iki gün içinde ikinci evlat acısı yaşamış oldu. - MANİSA