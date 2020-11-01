Minik kaleciler ona emanet

Yerköy Spor Futbol akademisi minik kalecileri için eski kaleci Ertan Kahraman'ı kaleci antrenörü olarak göreve getirdi.

Konuya ilişkin bilgi veren Yerköyspor Futbol Altyapı Şube Sorumlusu Abdullah Necat Türkmenoğlu, "Türk futbolunda stoper ve kaleci mevkiinde ciddi anlamda sıkıntı var. Bu sıkıntıya kalecilerin iyi yetiştirilmemesi de eklenince maalesef çok olumsuz bir tablo ortaya çıkıyor. Biz Yerköy Spor kulübü olarak bir dönem bizde de forma giymiş kaleci Ertan Kahraman'ı altyapı kaleci antrenörlüğüne getirdik. İnşallah kalecilerimiz Ertan hocamızın elinde en iyi şekilde yetiştirecekler" dedi. Ertan Kahraman ise, "Ben zaten futboldan kopmadım. İnşallah minik kalecilerimize tüm bilgi ve tecrübelerimizi aktarmaya çalışacağız" dedi. - KAYSERİ