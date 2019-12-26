Minik kalpler sokak hayvanlarını unutmadı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Minik kalpler sokak hayvanlarını unutmadı - Son Dakika

Minik kalpler sokak hayvanlarını unutmadı

6 saat önce

Sivas Kanuni İlkokulu öğrencileri, kış aylarının etkisini hissettirdiği bugünlerde sokak hayvanları için harekete geçti.

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Sivas Kanuni İlkokulu öğrencileri, kış aylarının etkisini hissettirdiği bugünlerde sokak hayvanları için harekete geçti.


Minik öğrenciler "sevgi" konulu değerler eğitimi çalışması kapsamında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için tabldotlara hazırladıkları yem, kedi-köpek maması, süt ve suları okul çevresine bıraktı.


Etkinliğe ilişkin bilgi veren Okul Müdürü Numan Kantar, "Kanuni İlkokulu olarak bugün farklı bir etkinliğe imza atıyoruz. Okullarımızda eğitim öğretim faaliyetlerinin yanında değerler eğitimi çalışmaları yapılır. Aralık ayının değeri 'sevgi' oldu. Öğretmenimiz Zafer Koç'un öncülüğünde bir etkinlik hazırladık. Kış ayının girmesiyle birlikte sokak hayvanlarının aç, susuz kalabileceğini düşünerek ve öğrencilerimizde bir farkındalık oluşturmak amacıyla kedi-köpek maması, kuş yemi, süt, su hazırlayarak tabldotlarla çevreye bıraktık. Geldiğimiz noktada insanlık olarak birçok değerimizi kaybettik. Öğrencilerimizin bedenleri küçük ama kocaman yürekleri var. Hocamızı ve öğrencilerimizi kutluyorum" dedi.


"Hayvanları çok seviyoruz"


4-D sınıfı öğrencisi Buse Nur Solmaz ise "Hayvanların çok mutlu olacağını düşünüyoruz. Hayvanları çok seviyoruz, bu yüzden onlara yemek veriyoruz" diye konuştu.


Okul aile birliği üyesi Tülay Güler de hayvanlara karşı şiddetin son bulmasını temenni ederek "Sokak hayvanlarına karşı yapılan vahşeti gördüğümüz zaman, bu tip etkinliklerin daha sık yapılması gerektiğini anlıyoruz. Özellikle anaokulu ve ilkokulda bu tür etkinlikler yapılırsa çocuklarımıza hayvan sevgisini aşılamış oluruz ve bu hayvan vahşeti de son bulmuş olur" ifadelerini kullandı. - SİVAS

Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 03:23 Kaynak: İHA
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