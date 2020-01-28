Minik kalpler türkülerle atıyor
6 saat önce
Küçük hayranlarından gördüğü ilgi karşısında duygusal anlar yaşayan ünlü türkücü, "Bu toprağın ezgilerine olan ilgileri beni hem şaşırttı hem de çok duygulandırdı.
Küçük hayranlarından gördüğü ilgi karşısında duygusal anlar yaşayan ünlü türkücü, "Bu toprağın ezgilerine olan ilgileri beni hem şaşırttı hem de çok duygulandırdı. Rap ve popun yükselişte olduğu bir dönemde tertemiz küçücük kalplerin türkülerle atması mutluluk verici" dedi. Küçük bir hayranı da Sevcan Orhan'a oyuncak bebek hediye etti.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 10:51
Son Dakika Tuğba Ekinci'den Demet Akalın'a sert tepki: Açıklama yaparken saldırma, ilk ve son uyarım Demet Akalın, Elazığ'a gönderilen yardımların yağmalandığı iddiasına ateş püskürdü Nusret Gökçe, Elazığ'daki depremzedeler için ne kadar para yardımı yapacağını duyurdu Esra Erol, SMS kampanyasıyla depremzedeler için 1 buçuk milyon topladı