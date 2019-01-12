Minik Kalplerden Büyük Duyarlılık
58 dakika önce
'Bir Kap Sevgi' projesi kapsamında topladıkları bir ton 107 kilo mama, 521 kilo süt, 20 koli battaniye ve kıyafet ile kendi elleriyle yaptıkları kulübeleri Yıldırım Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi'ne teslim etti.
Sokak hayvanlarının yaşama haklarına saygı duyarak savunmasız canlıları korumayı öğrenen Yıldırımlı öğrenciler, kaderine terk edilen sevimli dostların barınmaları konusunda büyük duyarlılık sergiledi.
Aldıkları eğitimle hayvanlara karşı duyarlı nesiller olarak yetişen minik öğrenciler, 'Bir Kap Sevgi' projesi kapsamında sokak hayvanlarının kış günlerinde barınacak bir yuvaya sahip olmaları için velilerinin yardımı ile kulübe yaptı. Yıldırım Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi'ne giderek yaptıkları kulübeleri teslim eden öğrenciler, YIL-MEK Meslek Edindirme Sınıfları kursiyerleri ile birlikte topladıkları bir ton 107 kilo kedi ve köpek maması, 521 kilo süt ve 20 koli battaniye ile kıyafeti de yetkililere iletti. Sahipsiz hayvan bakım ve tedavi merkezini gezerek hayvanlarla yakından ilgilenen minikler, barınaktaki hayvanlarla dostluk kurarak uzun süre oyunlar oynadı. Öte yandan kendilerine teslim edilen kedi, köpek ve kuş evlerini ilçenin muhtelif noktalarına yerleştireceklerini aktaran Yıldırım Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri, proje sayesinde sokak hayvanlarının barınma ve yeme içme sorunlarını bir nebzede olsa ortadan kaldıracaklarını bildirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 04:25 Kaynak: Bültenler
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