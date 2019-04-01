Son Dakika Haberleri: Minik Kalplerden Kansere Farkındalık

Minik Kalplerden Kansere Farkındalık

1 saat önce

- Minik kalplerden kansere farkındalıkEDİRNE - Her yıl 1-7 Nisan tarihleri arasında kutlanan Ulusal Kanser Haftası kapsamında, Edirne İl Sağlık Müdürlüğü organizasyonunda, kansere farkındalık etkinlikleri gerçekleştirildi.

- Minik kalplerden kansere farkındalık

EDİRNE - Her yıl 1- 7 Nisan tarihleri arasında kutlanan Ulusal Kanser Haftası kapsamında, Edirne İl Sağlık Müdürlüğü organizasyonunda, kansere farkındalık etkinlikleri gerçekleştirildi. Devlet hastanesi çocuk kreşindeki minik çocukların dans gösterileri vatandaşların beğenisini topladı.
Edirne Atatürk Anıtı'nda düzenlenen ilk programda, Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi Çocuk Kreş'i öğrencileri tarafından dans gösterileriyle başlayan etkinlikte, Devlet Hastanesi ile Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde görevli doktorlar ve çalışanların da katılımıyla kentin en işlek caddelerinden olan Saraçlar Caddesi'nde yürüyüş düzenlendi.
Edirne İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan, kanserde erken teşhisten değil geç kalmaktan korkulması gerektiğini belirterek, "Bu konudaki korkuyu aşmalarını vatandaşlarımıza salık veririz. Gerçekten de korkmamalıyız çünkü ilerideki korku sonuca pozitif yönde etki etmiyor. Ama baştan bunu yakalarsak engellememiz mümkün" dedi.
"Erken teşhis hayat kurtarır"
Hafta kapsamında yapılan etkinliklerdeki amaçlarının kanser konusunda duyarlılığı arttırmak olduğuna vurgu yapan Kalkan, "Kanser bildiğiniz üzere en genel tanımıyla vücudumuzdaki hücrelerin kontrolsüz çoğalmasıdır. Sebebi bilinen ölümler arasında 2'nci sırada gelmektedir. Yüzde 30 ile 50 arasındaki kanserler önlenebilir kanserlerdir. Bu sebeple erken teşhis hayat kurtarıcı bir önem arz etmektedir. Biz hem meme kanseri, hem rahim ağzı kanseri hem de kolerektal kanserler konusunda halkımızın duyarlılığını arttırmak için bu gibi etkinlikleri yaygın bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. Her şeyden önce sağlıklı beslenme, hareketsiz yaşamdan kurtulma olarak en basitinden kazanacağımız iyi alışkanlıklarla ileride bizi bekleyen kanser tehlikesine karşı çok güzel bir önlem alma imkanına sahibiz. Bunun için tüm kurum ve kuruluşlarımızla sağlık bakanlığımızın ülkemiz çapında dikkat çekici uygulamalara devam ediyoruz" diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 04:50 Kaynak: İHA

İl Sağlık Müdürlüğü, 7 Nisan, Edirne, Yerel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Keşan'da Sonuçlara İtiraz Edildi! Seçimi 11 Oyla AK Partili Aday Kazandı Pınar Altuğ'un Oy Kullanmaya Giderken Giydiği Tayt Olay Oldu Uğur Dündar Depremi! "Haksızlığa Karşı Çıkıyorum" Deyip İstifa Etti 15 Temmuz'da Eşi ve Oğlu Şehit Olan Nihal Olçok, İmamoğlu'na Teşekkür Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.4.2019 18:14:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Minik Kalplerden Kansere Farkındalık
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]