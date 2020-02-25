Minik kalplerden kocaman yardım - Son Dakika
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Minik kalplerden kocaman yardım

12 dakika önce

Minik kalplerden kocaman yardım İZMİR'in Konak ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün başlattığı projeye katılan 16 okulun öğrencileri, Elazığ'daki depremzede öğrenci kardeşleri için yaklaşık 385 koli insani yardım malzemesi topladı.

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Minik kalplerden kocaman yardım

İZMİR'in Konak ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün başlattığı projeye katılan 16 okulun öğrencileri, Elazığ'daki depremzede öğrenci kardeşleri için yaklaşık 385 koli insani yardım malzemesi topladı. Öğrencilerin topladıkları yardımlar, yazdıkları mektuplarla gönderildi.

Konak Milli Eğitim Müdürlüğü'nün başlattığı, 'Öğrenciden öğrenciye uzatılan el' projesine gönüllü olarak katılan 16 okulun öğrencileri, merkez üssü Elazığ Sivrice olan, 41 kişinin hayatını kaybettiği 6.8'lik depremden etkilenen öğrenci kardeşleri için yardım eli uzattı. Öğrenciler, aileleriyle birlikte yaptıkları yardım çalışması kapsamında yaklaşık 385 koli insani yardım malzemesi topladı. Battaniyeden, kırtasiyeye, temizlik ve hijyen ürünlerinden gıda malzemelerine kadar birçok kalemde toplanan yardımlar, AFAD'ın da yardımıyla Elazığ ve Malatya'daki depremzede öğrencilere ve ailelerine gönderildi. Öğrenciler, öğrenci kardeşlerine yardım malzemelerini gönderirken, onlara mektuplar yazmayı da ihmal etmedi.

'BİZ DE AYNI DURUMDA OLABİLİRİZ'

Yardım toplayan okullardan Konak 80'inci Yıl Eşrefpaşa İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencilerinden Ceren Çakal, "Haberi duyunca çok üzüldük. Öğretmenlerimizin ve ailelerimizin de yardımıyla oradakiler için yardım topladık. Onların azıcık mutlu olması bile bizim için çok güzel" dedi.

Bir diğer 3'üncü sınıf öğrencisi Ecrin Kara ise, "Deprem çok kötü bir şey. Öğrenince hepimiz çok korktuk, biz de aynı durumda olabiliriz. O yüzden yardım etmek istedik. Onlar adına çok üzgünüz ama yardımcı olabildiğimiz için de mutluyuz" dedi.

Toplanan yardımların bir kısmı kargo ile Elazığ ve Malatya'ya gönderilirken, bir kısmı da AFAD tarafından depremzedelere ulaştırıldı.


Sivrice, Elazığ, Konak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 10:09 Kaynak: DHA
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