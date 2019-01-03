Minik Kalplerden Örnek Davranış
1 saat önce
Kentin ve ülkenin aydınlık geleceğini oluşturan öğrenciler için var gücüyle çalışan HBB Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, geçen günlerde çok önemli misafirleri konuk etti.
Doğa Kreş ve Gündüz Bakımevi'nde eğitim gören çocuklar, Yerli Malı ve Tutumluluk Haftası ile yeni yıl etkinlikleri kapsamında yaptıkları pastaları satarak elde ettikleri gelir ile gönülleri fethetti. Yüreği yaşlarından büyük çocuklar gelirin tamamından mont ve kitap alarak HBB'nin sosyal marketlerine bağışladı.
Bu duyarlı davranışı Başkan Lütfü Savaş ile paylaşan miniklerin mutluluğu ve heyecanı görülmeye değerdi.
Gerçekleşen ziyaret ile ilgili düşüncelerini paylaşan Başkan Savaş, kalpleri sevgi ile atan çocukların öğretmen ve ailelerine teşekkür etti.
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 04:43 Kaynak: Bültenler
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