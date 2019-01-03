Minik Kalplerden Örnek Davranış

Doğa Kreş ve Gündüz Bakımevi'nde eğitim gören çocuklar, Yerli Malı ve Tutumluluk Haftası ile yeni yıl etkinlikleri kapsamında yaptıkları pastaları satarak elde ettikleri gelir ile gönülleri fethetti. Yüreği yaşlarından büyük çocuklar gelirin tamamından mont ve kitap alarak HBB'nin sosyal marketlerine bağışladı.

Bu duyarlı davranışı Başkan Lütfü Savaş ile paylaşan miniklerin mutluluğu ve heyecanı görülmeye değerdi.

Gerçekleşen ziyaret ile ilgili düşüncelerini paylaşan Başkan Savaş, kalpleri sevgi ile atan çocukların öğretmen ve ailelerine teşekkür etti.