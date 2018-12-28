Minik Kalplerden Sınırdaki Mehmetçiğe Yeni Yıl Mektubu

Minik Öğrenciler, Güneydoğu'da görev yapan askerlere yeni yılını kutlayan mektup ve kartpostal gönderdi.

Minik Öğrenciler, Güneydoğu'da görev yapan askerlere yeni yılını kutlayan mektup ve kartpostal gönderdi.



İstiklal Ortaokulu öğrencilerinden Güneydoğu'da görev yapan askerlerimize yeni yılını kutlayan mektup ve kartpostal gönderdi.



Öğrenciler yazdıkları mektup ve kart postları gönderirken duygu dolu anlar da yaşandı. Askerlere mektup gönderen öğrenciler arasında bulunan Suriyeli bir çocuk da bulunuyordu. Ailesiyle birlikte Edirne'ye yerleşen Namat Atmuri'nin de yazdığı mektupta, "Onların sayesinde rahat uyuyoruz. Askerlerimiz sayesinde burada huzurlu bir şekilde yaşıyoruz. Türk askerine minnettarım. Mektubumda, Suriye'den geldiği belirttim ve onlara teşekkür ettim. Ailelerine sağ salim kavuşmalarını dileyerek, yeni yıllarını kutladım" dedi.



Edirne PTT Merkez Müdürü Bülent Yıldız da öğrencilerin mektuplarının kendilerini duygulandırdığını belirterek, "Bu kocaman yürekli miniklerimizin yaptıkları bu kocaman etkinlik, bizleri çok mutlu etti ve gururlandırdı. Geleceğimizin teminatı olduklarını bir kez daha göstermiş oldular" dedi.



Minik öğrenciler mektuplarını gönderdikten sonra PTT önüne çıkarak Eski Ordu Marşı'nı büyük bir coşkuyla okudu. - EDİRNE

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