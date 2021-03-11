Minik kalpleri, yürekleri ısıttı - Son Dakika

Ordu'nun Kumru ilçesinde yaşayan 2 çocuk, yeni doğum yapan bir anne köpeği ile yavrularını sürt ile besleyerek, onların bakımlarını yapıyor.

Kumru ilçesi Demircili Mahallesi'nde iki gün önce yavrulayan sokak köpeğini gören 10 yaşındaki Muhammet Emir Evin ile 8 yaşındaki arkadaşı Arda Yaylak, durumu ailelerine bildirdi. Soğuk havada, hayvanların üşümemesi için kuru bir alan ayarlayan çocuklar, durumu ailelerine de bildirerek, yavruların ve annenin beslenmesi için süt lamalarını istedi. 2 gündür anne köpeği ve yavrularını süt ile besleyerek, bakımlarını yapan çocukları görenler ise duygulandı.

Köpeklerin üşümemesi ve kuru alana taşıdıklarını ve onları süt ile beslediklerini söyleyen çocuklar, yavru köpeklerin soğuk havadan etkilendiklerini ifade ettiler.

Hayvanların sağlıklı bir alana taşınmaları için yetkililere bilgi verildiği öğrenildi. - ORDU