Minik kalplerin mezuniyet heyecanı

Miniklerin mezuniyet heyecanını paylaşan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "Beylikdüzü Belediyesi olarak çocuklarımıza yatırım yapmaya devam edecek ve gündüz bakımevlerinin sayısını Beylikdüzü'nde artıracağız" ifadelerini kullandı.

Beylikdüzü Belediyesi'nin ilk olarak ilçenin en kalabalık nüfusa sahip olan Adnan Kahveci Mahallesi'nde açtığı Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Gündüz Çocuk Bakımevi ikinci mezunlarını verdi. Bakımevinde düzenlenen törene Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, başkan yardımcıları, müdürler, meclis üyeleri ve veliler katıldı. Miniklerin kep atma heyecanı oldukça renkli görüntüler oluştururken diplomalarını Başkan Çalık verdi. Çalık yaptığı konuşmadaBeylikdüzü Belediyesi olarak eğitime olan desteğin devam edeceğini ve gündüz bakımevi sayısını da bu dönem artıracaklarını vurguladı.

"ŞENAY AYBÜKE YALÇIN'IN İSMİNİ MİNİK KALPLERLE BİRLİKTE YAŞATIYORUZ"

Çocukların en mutlu anlarını paylaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Başkan Çalık, "Kızımız Şenay Aybüke Yalçın'ın ismini burada minik kalplerle birlikte yaşatıyoruz ve şu an bu gündüz bakımevi ikinci mezunlarını veriyor. İlk eğitim öğretimlerini Beylikdüzü Belediyesi'nin gündüz bakımevinde almış olmaları gerçekten bizler için mutluluk verici. Evlatlarımıza bundan sonraki eğitim hayatlarında da başarılar diliyorum. Umarım kreşin güzel etkilerini eğitim hayatları boyunca yaşarlar ve ilerde memlekete faydalı evlatlar olurlar" ifadelerini kullandı.

"GÜNDÜZ BAKIMEVİ SAYISINI BU DÖNEM ARTIRACAĞIZ"

Başkan Çalık yaptığı konuşmada gündüz bakımevlerinin sayısını artıracaklarını da belirterek, "Beylikdüzü Belediyesi olarak sosyal belediyeciliğin gereğini devam ettirek ve gündüz bakımevlerinin sayısını bu dönem birkaç mahallemizde daha hayata geçireceğiz. Evlatlarımız için ne yapsak az ve daha fazlasını yapmak için durmadan çalışacağız çünkü bu toplumu bir noktadan başka iyi bir noktaya geleceğimiz olan evlatlarımız taşıyacak" dedi ve tüm çocukları ve ailelerini tebrik etti.