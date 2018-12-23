Minik Kangal'ın Beyin Ameliyatı 3 Saat Sürdü
3 saat önce
Hidrosefali tanısı ile tedavi altına alınan yavru Kangal'ın beyin ameliyatı 3 saat sürdü.
Hidrosefali tanısı ile tedavi altına alınan yavru Kangal
'ın beyin ameliyatı 3 saat sürdü. Sivas
'ın Zara ilçesinde yaşadığı denge kaybı yüzünden yürüme zorluğu çeken yavru Kangal tedavi edilmesi için geçtiğimiz haftalarda Sokak Hayvanlarını Koruma Derneğine (SOHAYKO) teslim edilmişti. Veteriner Hekim Esma Yıldar tarafından muayene edilen yavru köpeğin MR filmi çekildiğinde beyninde su toplamasından kaynaklı hasar oluştuğu anlaşıldı. Minik yavru geçtiğimiz gün Veteriner Hekim E. Yasin Yılmaz ve İstanbul Cerrahpaşa
Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalında görevli hocalar tarafından ameliyat edildi. Mikro cerrahi yöntemi ile gerçekleştirilen beyin ameliyatı 3 saat sürdü. Başarılı geçen operasyonun ardından 10 günlük kritik süreci atlatması beklenecek olan yavru köpek, sağlığına kavuştuktan sonra kendisini sahiplenecek bir hayvansevere teslim edilecek. - SİVAS
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 11:05 Kaynak: İHA
18 Yaşındaki Zanlı, İnşaat İşçisine Sokak Ortasında Kurşun Yağdırdı
Son Dakika! Endonezya'daki Tsunamide Bilanço Ağırlaşıyor: Ölü Sayısı 222'ye Yükseldi
Erdoğan'dan Metin Akpınar'a Sert Sözler: Beni İpe Götürmek Senin Haddine mi
İki Çocuk Annesi, Kocasının İlişkisi Olduğu Öne Sürülen Kadını Vurdu