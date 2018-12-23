Son Dakika Haberleri: Minik Kangal'ın Beyin Ameliyatı 3 Saat Sürdü

Minik Kangal'ın Beyin Ameliyatı 3 Saat Sürdü

3 saat önce

Hidrosefali tanısı ile tedavi altına alınan yavru Kangal'ın beyin ameliyatı 3 saat sürdü.

Minik Kangal'ın Beyin Ameliyatı 3 Saat Sürdü, System.String[]
Hidrosefali tanısı ile tedavi altına alınan yavru Kangal'ın beyin ameliyatı 3 saat sürdü.

Sivas'ın Zara ilçesinde yaşadığı denge kaybı yüzünden yürüme zorluğu çeken yavru Kangal tedavi edilmesi için geçtiğimiz haftalarda Sokak Hayvanlarını Koruma Derneğine (SOHAYKO) teslim edilmişti. Veteriner Hekim Esma Yıldar tarafından muayene edilen yavru köpeğin MR filmi çekildiğinde beyninde su toplamasından kaynaklı hasar oluştuğu anlaşıldı. Minik yavru geçtiğimiz gün Veteriner Hekim E. Yasin Yılmaz ve İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalında görevli hocalar tarafından ameliyat edildi. Mikro cerrahi yöntemi ile gerçekleştirilen beyin ameliyatı 3 saat sürdü. Başarılı geçen operasyonun ardından 10 günlük kritik süreci atlatması beklenecek olan yavru köpek, sağlığına kavuştuktan sonra kendisini sahiplenecek bir hayvansevere teslim edilecek. - SİVAS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 11:05 Kaynak: İHA

Sivas, Kangal, Güncel
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