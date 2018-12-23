Son Dakika Haberleri: Minik Kangal'ın Beyin Ameliyatı 3 Saat Sürdü

Minik Kangal'ın Beyin Ameliyatı 3 Saat Sürdü

2 saat önce

- Minik Kangal'ın beyin ameliyatı 3 saat sürdü Hidrosefali tanısı ile tedavi altına alınan minik Kangal yavrusunun beyin ameliyatı 3 saat sürdüSİVAS - Hidrosefali tanısı ile tedavi altına alınan minik Kangal yavrusunun beyin ameliyatı 3 saat sürdü.

- Minik Kangal'ın beyin ameliyatı 3 saat sürdü
Hidrosefali tanısı ile tedavi altına alınan minik Kangal yavrusunun beyin ameliyatı 3 saat sürdü

SİVAS - Hidrosefali tanısı ile tedavi altına alınan minik Kangal yavrusunun beyin ameliyatı 3 saat sürdü.
Sivas'ın Zara ilçesinde bulunan, yaşadığı denge kaybı yüzünden yürüme zorluğu çeken Kangal yavrusu tedavi edilmesi için geçtiğimiz haftalarda Sokak Hayvanlarını Koruma Derneğine teslim edilmişti. Veteriner hekim Esma Yıldar tarafından muayene edilen köpek yavrusunun MR filmlerine de bakılarak beyninde su toplamasından kaynaklı hasar oluştuğu anlaşıldı.
Minik köpek yavrusu geçtiğimiz gün Veteriner Hekim E. Yasin Yılmaz ve İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Cerrahi Anabilim dalında görevli hocalar tarafından ameliyat edildi. Mikro cerrahi yöntemi ile gerçekleştirilen beyin ameliyatı 3 saat sürdü. Başarılı geçen operasyonun ardından 10 günlük kritik süreci atlatması beklenecek. Yavru, sağlığına kavuştuktan sonra kendisini sahiplenecek bir hayvan severe teslim edilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 11:41 Kaynak: İHA

Sivas, Kangal, 3. Sayfa
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