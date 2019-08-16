Son Dakika Haberleri: Minik kaplumbağa doğaya bırakıldı
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Minik kaplumbağa doğaya bırakıldı

44 dakika önce

Iğdır Belediyesi Bahçesinde bulunan yavru kaplumbağa ekipler tarafından doğaya bırakıldı.

Minik kaplumbağa doğaya bırakıldı, System.String[]
Iğdır Belediyesi Bahçesinde bulunan yavru kaplumbağa ekipler tarafından doğaya bırakıldı.

Iğdır Belediyesi bahçesinde bir vatandaş tarafından bulunan minik kaplumbağa ekipler tarafından alınarak gerekli bakımları yapıldı. Araç trafiğine açık olan bahçeden alınan minik kaplumbağa, gerekli tedavisi yapıldıktan sonra doğaya bırakıldı. - IĞDIR
Iğdır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 11:58 Kaynak: İHA
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