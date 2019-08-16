Minik kaplumbağa doğaya bırakıldı
44 dakika önce
Iğdır Belediyesi Bahçesinde bulunan yavru kaplumbağa ekipler tarafından doğaya bırakıldı.
Iğdır Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 11:58 Kaynak: İHA
Belediyesi Bahçesinde bulunan yavru kaplumbağa ekipler tarafından doğaya bırakıldı.
Iğdır Belediyesi bahçesinde bir vatandaş tarafından bulunan minik kaplumbağa ekipler tarafından alınarak gerekli bakımları yapıldı. Araç
trafiğine açık olan bahçeden alınan minik kaplumbağa, gerekli tedavisi yapıldıktan sonra doğaya bırakıldı. - IĞDIR
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