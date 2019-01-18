Minik Karateciler Derece Almak İçin Mücadele Etti.

Türkiye Karate Federasyonu Başkanlığı Artvin İl Temsilciliğinin 2019 yılı faaliyet programında yer alan Karate İl Birinciliği ve Anadolu Yıldızları Ligi müsabakaları Borçka Gençlik Spor salonunda gerçekleştirildi.

Türkiye Karate Federasyonu Başkanlığı Artvin İl Temsilciliğinin 2019 yılı faaliyet programında yer alan Karate İl Birinciliği ve Anadolu Yıldızları Ligi müsabakaları Borçka Gençlik Spor salonunda gerçekleştirildi.



Türkiye Karate Federasyonu Antrenörü Şirin Ali Öz, Artvin ve Türkiye Karate il şampiyonası ile belirlenecek yıldızlar ve minik karatecilerin İl seçiminden sonra Türkiye birinciliği için mücadele edeceklerini söyledi. Karate Türkiye 2.'sini ve 3.'sünü yetiştirdiklerini belirten Antrenör Şirin Ali Öz, "30 sporcumuzun da bugün burada il şampiyonası için mücadele verdiklerini görüyoruz" dedi.



Minikleri izlemeye gelen Borçka Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker, sporculara başarı temennisinde bulunarak, bu tür faaliyetlere her alanda destek vereceklerini söyledi. Müsabakalar sonrası derece alan sporculara Borçka Gençlik ve Spor Merkezi Müdürü Memiş Türk ve Borçka Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker tarafından madalyaları verildi. - ARTVİN

Son Dakika » Spor » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Temiz Seçim Platformu Başkanı Yaşar Okuyan'ndan Stalin Hatırlatmalı İddia: Sülalemde 180 Yaşında Seçmen Var

AK Parti'li Belediye Başkanı Böyle Oy İstedi: Kazanamazsak Kazığa Oturturlar

5 İşçinin Hayatını Kaybettiği Siteler'de Suriyeli İşçilerin Dramı

İsmiyle Twitter'da Gündem Olan Profesör Bence Nanay Türkiye'ye Geldi