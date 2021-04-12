Görüntüleri infial yaratan Cihangir sapığı hiç beklemediği bir yerde yakalandı

Millet aşı bulamazken, biz çöpe atıyoruz! Profesör yaşananlara isyan etti

SPOR Minik karatecilerde hedef dünya şampiyonluğu

Sezer AFŞAR/ İSTANBUL, (DHA) - Geçtiğimiz yıl Antalya'da düzenlenen 1'inci Ferhat Özsert Kyokushin Kata Avrupa Şampiyonası'nda Avrupa şampiyonluğu kazanan karateciler, Dünya şampiyonası için hazırlıklarını sürdürüyor.

Sultangazi Halk Eğitim Merkezi'nin 10-12 yaş sporcuları, geçtiğimiz yıl 19-23 Şubat tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen 1'inci Ferhat Özsert Kyokushin Kata Avrupa Şampiyonası'nda minikler ve alt minikler kategorisinde toplamda 2 altın 2 bronz madalya kazandı. Sporcular, Rusya'nın Kazan şehrinde 24-25 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek olan Zen Kyokushin Uluslararası Dünya Sağlık Şampiyonası için hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. Milli antrenör Battal Gazi Özçınar yönetiminde çalışmalarını sürdüren minik karatecilerde hedef, dünya şampiyonlukları ile ülkeye dönmek.

MİLLİ ANTRENÖR BATTAL GAZİ ÖZÇINAR: SPORCULARIMIZ DÜNYA ŞAMPİYONASINDA FAVORİ

Çok kaliteli sporculara sahip olduğunu söyleyen Özçınar, 'Pandemiden dolayı bir aksilik olmazsa Kazan'da hedefimiz Dünya şampiyonlukları. Çok teknik sporcularımız var. Sporcularımızı 35 ve 35+ kiloda favori olarak gösterebiliriz' dedi.

TUĞBA DEVECİ: HEDEFİM DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU

Minikler 35 kiloda Avrupa Şampiyonu olan karateci Tuğba Deveci, çalışmalarının çok iyi geçtiğini belirterek, 'Koronavirüs süreci çalışmalarımız erteledi ama şu anda iyi çalışıyoruz. Antalya'da Avrupa şampiyonu olmuştum, şimdi de hedefim Dünya şampiyonu olmak' şeklinde konuştu.

Alt Minikler +35 kiloda Avrupa Şampiyonu karateci Selnur Ayağa ise, 'Kazan'daki şampiyonada Dünya şampiyonu olacağım, bundan eminim. Hocamıza çok teşekkür ediyorum. Devletimizden de destek bekliyorum' ifadelerini kullandı.