'Minik Kardeşimle Oynuyorum' projesi uygulandı

Adıyaman Anadolu Lisesi olarak 2023 Eğitim Vizyonu ve EDEP Projesi kapsamında 'Minik Kardeşimle Oynuyorum' Projesini Tut ilçesi Yaylımlı Şehit Onur Boztemir Köyü İlk ve Ortaokulu Anasınıfında uyguladı.



Tut ilçesi Yaylımlı Şehit Onur Boztemir Köyü İlk ve Ortaokulu Anasınıfını ziyaret eden öğrenciler minik öğrencilere hazırladıkları yiyecekleri ikram ederek, birlikte oyunlar oynadı ve etkinlikler gerçekleştirdi.



Proje ziyaretine Okul Müdürü Abdulkerim Işık ve Öğretmen Halil Han öğrencilere eşlik etti.



Yaylımlı Şehit.Onur Boztemir İlk ve Ortaokulu Müdürü Müslüm Elçi, Müdür Yardımcısı Emre Kaynak ve Anasınıfı öğretmeni İsmail Arslan ile okul öğretmenleri ve öğrencileri heyecanla sevinçle karşıladı.



Köy Camisi İmamı Yasin Cengiz, camii sosyal donatısında çiğ köfte ikramında bulundu.



Okul Müdürü Abdulkerim Işık, Yaylımlı Şehit Onur Boztemir İlk ve Ortaokulu 8. Sınıf öğrencileriyle buluşarak, motivasyon ve gelecek planlarımız üzerine bir söyleşi gerçekleştirdi.



Yaylımlı Şehit Onur Boztemir İlk ve Ortaokulu Müdürü Müslüm Elçi, projeden çok memnun kaldıklarını ve okulu, öğrencileri adına heyecanla istifade ettiklerini paylaşarak, teşekkür etti.



Okul Müdürümüz Abdulkerim Işık ise, "Bu anlamlı projemizden dolayı Öğretmenimiz Halil Han ve 10/B sınıfı öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum. Bu projede yer almaktan da mutluluğumu paylaşmak istiyorum. Ayrıca uygun görülen bir zaman diliminde köy okulumuzu misafir etmekten onur duyacağız" diye konuştu. - ADIYAMAN