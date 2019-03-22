Son Dakika Haberleri: Minik Kardeşiyle Evde Kahvaltı Hazırlamak İsterken Yangın Çıkınca Şoka Girdi

Minik Kardeşiyle Evde Kahvaltı Hazırlamak İsterken Yangın Çıkınca Şoka Girdi

43 dakika önce

KOCAELİ(İHA) – Kocaeli'nin Derince ilçesinde ailesi dışarı çıktıktan sonra 1 yaşındaki kardeşiyle olduğu evde kahvaltı için yumurta pişirmeye çalışan 11 yaşındaki küçük kız, mutfakta çıkan yangın sonrası şoka girdi.

Minik Kardeşiyle Evde Kahvaltı Hazırlamak İsterken Yangın Çıkınca Şoka Girdi, System.String[]
KOCAELİ(İHA) – Kocaeli'nin Derince ilçesinde ailesi dışarı çıktıktan sonra 1 yaşındaki kardeşiyle olduğu evde kahvaltı için yumurta pişirmeye çalışan 11 yaşındaki küçük kız, mutfakta çıkan yangın sonrası şoka girdi. Komşuların dışarı çıkardığı küçük kız gözyaşlarına boğuldu.

Yangın Derince Sırrıpaşa Mahallesi Yel Sokak üzerindeki iki katlıbinanın giriş katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iki katlı binanın 1. katında bulunan evde babaları Şenol Güneş'in işe, anneleri de hastanede yatan abilerinin yanın refakatçi olarak giden 11 yaşındaki Sümeyye Güneş ve 1 yaşındaki kardeşi evde tek kaldı. Sabah acıkan Sümeyye, mutfağa girerek kahvaltı hazırlamak istedi. Ocağı yakarak yumurta pişirmeye çalışan Sümeyye, bir anda aspitatörün tutuşması ile yangın çıktığını görünce bağırarak komşularından yardım istedi. Çığlıklar üzerine eve gelen üst komşusu tarafından yanan mutfaktan dışarı çıkarılan Sümeyye ve 1 yaşında kardeşi olaydan yara almadan kurtuldu.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülen küçük çaplı yangında evde maddi hasar meydana geldi. Kahvaltı için yumurta pişirmek istediği sırada yangın çıkan 11 yaşındaki Sümeyye Güneş ise kısa süreli şok geçirerek gözyaşlarına boğuldu. Komşuları tarafından sakinleştirilen Güneş, daha sonra ailesine durumu haber verdi. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 11:14 Kaynak: İHA

Derince, 3. Sayfa
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