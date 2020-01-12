Minik kardeşleri pitbull saldırısından o kurtardı - Son Dakika
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Minik kardeşleri pitbull saldırısından o kurtardı

6 saat önce

ABD'de pitbull köpeği, 6-7 yaşlarındaki kıza ve kucağındaki 1 yaşındaki kardeşine saldırdı.

Minik kardeşleri pitbull saldırısından o kurtardı, System.String[]

ABD'de pitbull köpeği, 6-7 yaşlarındaki kıza ve kucağındaki 1 yaşındaki kardeşine saldırdı. Saldırıyı fark eden bir adam, çocukları pitbulla boğuşarak kurtardı.

New York kentinin Spring Valley bölgesinde bir pitbull, kucağında kardeşini taşıyan küçük kıza saldırdı. Köpek, küçük kızı yere düşürerek kucağındaki minik kardeşinin paltosuna dişlerini geçirdi. Olay sırasında yoldan geçmekte olan ve kızın çığlıklarını duyan Moshe Lefkovits, hızlıca pitbullun üzerine atlayarak çocukları kurtarmaya çalıştı. Köpekle bir süre boğuşan adam, bir bıçakla bebeğin kıyafetlerini keserek çocukları pitbullun dişlerinden kurtardı. Dizginlenemeyen köpekle bir süre boğuşan adam çevredekilerin yardımıyla köpeği kontrol altına aldı. Şans eseri kız kardeşinin kucağında bulunan bebek saldırıyı hafif sıyrıklarla atlattı. Basın çocukları daha önce kurtarmaya gelen başka bir adama daha saldırdığı ve adamı birkaç yerinden ısırarak ciddi şekilde yaraladığını bildirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Köpeğin saldırısına uğrayan kızkardeş ve kucağındaki bebek

-Bir adamın koşarak olay yerine gitmesi

-Daha sonra yerde yatan köpeği zapt etmeye çalışan adam


Amerika Birleşik Devletleri, New York, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 01:29 Kaynak: DHA
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