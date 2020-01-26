Minik kardeşlerin feci sonu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Minik kardeşlerin feci sonu - Son Dakika

Minik kardeşlerin feci sonu

6 saat önce

Van'ın Erciş ilçesinde sobadaki kıvılcımların eve sıçraması ile çıkan yangında iki küçük kardeş hayatını kaybetti.

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Van'ın Erciş ilçesinde sobadaki kıvılcımların eve sıçraması ile çıkan yangında iki küçük kardeş hayatını kaybetti.


Alınan bilgilere göre olay, Yukarıışıklı Mahallesi'nde meydana geldi. Kimsenin evde olmadığı sırada sobadan sıçrayan kıvılcımlar yangına neden oldu. Evden dumanların çıktığını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını kontrol altına aldı. Yapılan incelemelerde yangın sırasında evde bulunan 6 yaşındaki Havvanur ile 8 yaşındaki Hiranur Yıldız'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Anne Gamze Yıldız olayın ardından fenalık geçirirken, çocukların babası Taner Yıldız'ın ise çalışmak için İstanbul'a gittiği öğrenildi. - VAN

Erciş, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 04:13 Kaynak: İHA
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