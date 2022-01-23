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Minik Katip Çelebiler bu okulda yetişiyor - Son Dakika

Minik Katip Çelebiler bu okulda yetişiyor

23.01.2022 11:04

Minik Katip Çelebiler bu okulda yetişiyor Ankara'da bulunan Katip Çelebi İlkokulu'nun öğrencileri, okudukları kitapların sonuna kendilerinden bir hikaye ekleyerek Katip Çelebi gibi yetişiyor.

Minik Katip Çelebiler bu okulda yetişiyor

ANKARA - Ankara'da bulunan Katip Çelebi İlkokulu'nun öğrencileri, okudukları kitapların sonuna kendilerinden bir hikaye ekleyerek Katip Çelebi gibi yetişiyor. Sonrasında kendi yazdıkları hikayeleri hep birlikte okuyor.

Ankara Altındağ'da bulunan Katip Çelebi İlkokulu'nun müdürü ve öğretmenleri, Altındağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün eylül ayında başlattığı projeyle öğrencilerin hayal gücünü geliştirmek, dijital bağımlılıktan uzaklaştırmak ve duygu/düşüncelerini yazarak anlatma becerilerini geliştirmek için okulda kurdukları yazarlık atölyesi bünyesinde Katip Çelebi İlkokulu öğrencilerini Katip Çelebi gibi yetiştiriyor. Her hafta farklı konuyu işleyip hep birlikte bir kitabı okuyan öğrenciler, kitabın sonuna kendilerinden bir hikaye ekliyor. Ardından tüm öğrenciler yazdıkları hikayeleri sırayla okuyor. Projenin koordinatörlüğünü de Şair Anne mahlaslı öğretmen Sultan Doksöz üstleniyor. Okul yönetimi ise bu çalışmaların bir anı olarak kalmasını planlayarak öğrencilerin oluşturduğu eserleri sene sonunda kitaba dönüştürecek.

"Çocuklarımız daha özgün, daha güzel şeyler yazmaya başladılar"

Proje hakkında bilgiler veren Katip Çelebi İlkokulu Müdürü Abdülaziz Yaşar, projenin geri dönüşlerinin çok iyi olduğunu, hem öğrencilerin hem de velilerin projeden mutlu olduklarını belirterek, "Biz burada öğrencilerimizin hayal gücünü geliştirmek, onları dijital bağımlılıktan uzak durdurmak, duygu ve düşüncelerini yazarak anlatma becerilerini geliştirmeleri için çocuklarımıza yazarlık atölyesi adı altında çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışma aslında okulumuzdaki tüm öğrencileri kapsıyor. Ama bununla beraber belli konuda yetenekli öğrencilerimiz bir adım daha öndeler. Bu proje sadece okulumuzdan ibaret değil. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz bünyesinde daha farklı okullarda da devam edecektir. Projenin geri dönüşleri öncelikle çocuklarımız açısından çok olumlu. Çocuklarımız daha özgün, daha güzel şeyler yazmaya başladılar. Yazma konusunda tecrübesi kazandılar. Velilerimizden de çok olumlu dönüşler var. Çok istekliler, çok destek oluyorlar. Projemizi duyan okul müdürleri bu projeye devam etmek, kendileri de benzer projeler yapmak istiyorlar" diye konuştu.

Yazarlık atölyesindeki çocuklar da Katip Çelebi'nin izinde iyi bir yazar olacaklarını ve insanlığa faydalı olacakları mesajlarını verdi.

Katip Çelebi İlkokulu yönetimi ve öğretmenleri, yaptıkları çalışmanın diğer okullar tarafından beğenildiğini, uygulanmak istendiğini açıkladı.

Minik Katip Çelebiler bu okulda yetişiyor
Minik Katip Çelebiler bu okulda yetişiyor
Minik Katip Çelebiler bu okulda yetişiyor

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milli eğitim bakanlığı, Katip Çelebi, Altındağ, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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