Minik kayak sporcularını fırtına bile durduramadı - Son Dakika

Minik kayak sporcularını fırtına bile durduramadı

01.02.2021 11:15

- Minik kayak sporcularını fırtına bile durduramadı Kayak liglerine hazırlanan çocuklar, fırtınalı havada antrenman yaptı Van'ın Gevaş ilçesindeki kayak merkezinde fırtınalı havaya rağmen antrenmanlarını sürdüren 12 yaş altı kayak sporcularının azmi takdir topluyor.

- Minik kayak sporcularını fırtına bile durduramadı

Kayak liglerine hazırlanan çocuklar, fırtınalı havada antrenman yaptı

VAN - Van'ın Gevaş ilçesindeki kayak merkezinde fırtınalı havaya rağmen antrenmanlarını sürdüren 12 yaş altı kayak sporcularının azmi takdir topluyor.

Gevaş ilçesinde 11 yıl önce açılan ve her kış sezonunda sporcuları ağırlayan Abalı Kayak Merkezi, geçtiğimiz hafta sezona geç de olsa start verdi. Geçtiğimiz yıllarda mart ayının sonuna kadar kayak, kayaklı koşu, rafting ve snowboardun yapıldığı kayak merkezinde, piste bu yıl yeteri seviyede kar düşmemesi nedeniyle sezona iki ay gecikmeli de olsa başlamış oldu.

Kar kalınlığının yer yer 20 santimetreyi bulduğu merkezin birinci pistinde minik sporcular, hafta içi antrenörleri eşliğinde çalışmalarını sürdürüyor. Büyük bir azimle kayak ligi şampiyonalarına hazırlanan 12 yaş altı minik sporcuları fırtınalı havalar bile durduramıyor. Kar kalınlığının yeteri seviyeye ulaştığı pistte zor koşullara aldırış etmeyen sporcular, bin 800 metre irtifada antrenman yaptı. Özel kıyafetleriyle fırtınalı havaya rağmen antrenman yapan minik sporcuların azmi takdir topladı.

"Kayak sporunun doğasında var"

İHA muhabirine konuşan Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kayak Antrenörü ve Kayak İl Temsilcisi Harun Altair, Abalı Kayak Merkezinde antrenmanlara başladıklarını belirtti. Fırtınalı havalarda bile belli kalınlığa ulaşan her karı değerlendirdiklerini ifade eden Kayak Antrenörü Altair, "Bugün 12 yaş altı sporcularımızla çalışıyoruz. Kar yağışını her daim değerlendirmeye çalışıyoruz. Abalı Kayak Merkezimiz son birkaç senedir maalesef pek kar almıyor. Çocuklar biraz üşüyor, koşullar zor ama bu kayak sporunun doğasında var" dedi.

"Her koşula alışmaları gerekiyor"

Sporcuların soğuk, fırtına ve tipi gibi her koşula alışmaları gerektiğine dikkat çeken Altair, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birinci etapta çalışıyoruz ve görüş açısı da çok kapalı değil. Şu an bir tehlike arz etmiyor. Ancak yüksek irtifada sıkıntı olabiliyor. Kayak merkezimizin birinci etabı bin 800 metre irtifada ve Van'ın ana merkezine çok yakın. Bu havaları her zaman değerlendirmeye çalışıyoruz. Çocukların kilometre yapması çok önemli. Van'daki kış şartları eskisi gibi değil, küresel ısınmadan etkilenen iller arasında. Yakın zamanda yarışlarımız olacak. Lige çıkan 12 yaş altı sporcularımız var. Bu sporcularımızı lige hazırlamak amacıyla bugünü de değerlendirdik."

Her türlü zorlu koşula katlanmaları gerektiğini söyleyen Büşra Kılıçoğlu ve Abdulkadir Duman isimli çocuklar ise lig yarışlarına hazırlandıkları için pistin elverişli olduğu her anı değerlendirdiklerini kaydetti.

Minik kayak sporcularını fırtına bile durduramadı
Minik kayak sporcularını fırtına bile durduramadı
Minik kayak sporcularını fırtına bile durduramadı
Minik kayak sporcularını fırtına bile durduramadı

Fırtına, Kayak, Gevaş, Van, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Minik kayak sporcularını fırtına bile durduramadı - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Galatasaray Boupendza için teklif yaptı, Hatayspor 10 milyon euro istedi Ünlü oyuncu Özcan Deniz, kendisinden 23 yaş küçük Samar Dadgar ile aşk yaşıyor Rus masöz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni karıştırdı! 20'den fazla kişiye koronavirüs bulaştırdı Tarla kenarında ölü bulunan 4 gencin asker eğlencesine gittiği ortaya çıktı Beşiktaş'ta ev arkadaşı dehşeti! Göğsünden bıçaklanan adam yalın ayak ve pijamalarla kendini sokağa attı Oryantal Didem dans ederken gözlerini kaçıran Ali Sunal, sessizliğini bozdu Yedek listeden Suvivor 2021'e dahil olan Doğan Keser'in imza hareketi herkesi şaşkına çevirdi Konya'da süt banyosu olayıyla gündeme oturan isim konuştu: Artık bir lastikçide çalışıyorum
Melih Gökçek'ten, tutuklanan şüphelileri savunan Nevşin Mengü'ye tepki: Öyle bir illüstrasyon yaparım ki ömür boyu unutamazsın Melih Gökçek'ten, tutuklanan şüphelileri savunan Nevşin Mengü'ye tepki: Öyle bir illüstrasyon yaparım ki ömür boyu unutamazsın         
11:17
Yeni haftaya yükselişle başlayan gram altın 436 lira seviyelerinde Yeni haftaya yükselişle başlayan gram altın 436 lira seviyelerinde         
10:53
56 bin civcivin bulunduğu çiftlikteki yangında duygulandıran görüntüler 56 bin civcivin bulunduğu çiftlikteki yangında duygulandıran görüntüler         
10:41
Medipol Başakşehir, Youssouf Ndayishimiye'yle 4,5 yıllık anlaşma sağladı Medipol Başakşehir, Youssouf Ndayishimiye'yle 4,5 yıllık anlaşma sağladı         
10:30
Ameliyatla aldıkları dalağını kargo sırasında kaybettiler Ameliyatla aldıkları dalağını kargo sırasında kaybettiler         
09:48
Ordunun yönetime el koyduğu Myanmar'da iktidar partisinden halka darbeye karşı çıkma çağrısı Ordunun yönetime el koyduğu Myanmar'da iktidar partisinden halka darbeye karşı çıkma çağrısı         
09:33
Son Dakika! İzmir'in Karaburun ilçesinde 5.1 büyüklüğünde deprem Son Dakika! İzmir'in Karaburun ilçesinde 5.1 büyüklüğünde deprem         
08:55
Koronadan ölen hahamın cenazesine uyarılara rağmen binlerce kişi katıldı Koronadan ölen hahamın cenazesine uyarılara rağmen binlerce kişi katıldı         
08:02
İrfan Can'ın imza töreninde Galatasaray'a gönderme: Fenerbahçe'nin çok büyük bir zaferidir İrfan Can'ın imza töreninde Galatasaray'a gönderme: Fenerbahçe'nin çok büyük bir zaferidir         
00:03
Tarla yolunda infaz edilen 4 gençle ilgili ortaya çıkan korkunç detay tüyler ürpertti Tarla yolunda infaz edilen 4 gençle ilgili ortaya çıkan korkunç detay tüyler ürpertti         
22:30
Dansöz Didem'den Bülent Serttaş'a tepki: Büyük bir saygısızlık, yakıştıramadım! Dansöz Didem'den Bülent Serttaş'a tepki: Büyük bir saygısızlık, yakıştıramadım!         
19:56
Oryantal Didem dans ederken gözlerini kaçıran Bülent Serttaş'a Hadise'den gönderme: Dans alkışlanır Oryantal Didem dans ederken gözlerini kaçıran Bülent Serttaş'a Hadise'den gönderme: Dans alkışlanır         
18:18
PTT, ayçiçek yağını daha ucuza satan şirkete dava açıyor PTT, ayçiçek yağını daha ucuza satan şirkete dava açıyor         
18:00
Aslıhan Karalar ve annesinin pozu sosyal medyayı salladı Aslıhan Karalar ve annesinin pozu sosyal medyayı salladı         
17:47
Sevgilisini 46 yerinden bıçaklayan ünlü müzisyen cezaevinde ölü bulundu Sevgilisini 46 yerinden bıçaklayan ünlü müzisyen cezaevinde ölü bulundu         
17:28
Kısıtlamada 30 kilometrelik kovalamaca! Dur ihtarına uymayan şüpheli başından vuruldu Kısıtlamada 30 kilometrelik kovalamaca! Dur ihtarına uymayan şüpheli başından vuruldu         
15:03
Almanya'da mRNA aşısından hayatını kaybeden yaşlılardan birinin son sözleri ortaya çıktı: Cildim griye döndü Almanya'da mRNA aşısından hayatını kaybeden yaşlılardan birinin son sözleri ortaya çıktı: Cildim griye döndü         
13:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2021 11:32:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Minik kayak sporcularını fırtına bile durduramadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei