Minik Kayakseverler, Başarı Belgelerini Başkan Başsoy'un Elinden Aldılar
1 saat önce
Erzincan Belediyesi tarafından "Haydi, Çocuklar Ergan Dağına" sloganıyla yarıyıl tatili boyunca kayak ve snowboard kursu alan 10-17 yaş gurubu arasındaki çocuklar sertifikalarını aldılar.
Erzincan Belediyesi
tarafından "Haydi, Çocuklar Ergan Dağına" sloganıyla yarıyıl tatili boyunca kayak ve snowboard kursu alan 10-17 yaş gurubu arasındaki çocuklar sertifikalarını aldılar.
Hafta içi verilen kurslarda kursiyerlerin ulaşım, beslenme ihtiyaçları ve kayak malzemeleri Erzincan Belediyesi tarafından karşılandı. Kursu başarıyla tamamlayan 280 minik başarı belgelerini Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy
'un elinden aldılar.
Düzenlenen sertifika töreninde konuşan Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, "Erzincan Belediyesi olarak sporun her dalına destek verdik. Bu senede kayakta "Haydi, Çocuklar Ergan Dağına" dedik ve bu proje kapsamında 280 evladımıza sömestr tatilinde hem tatil yapsınlar diye hem de kayağı öğrensinler diye bir kurs açtık. Sizlerin içinden dünya şampiyonu çıkmasını istiyoruz. Hiçbir ücret talep etmeden verdiğimiz bu kursla çocuklarımıza tatil hediyesi armağan ettik. Biz her dalda her konuda dünya ile yarış eder hale geldik. Son 17 yılda eğitimde, ulaşımda, sağlıkta, turizmde her şey de artık bir numara olma yolundayız. Kayakta da istiyoruz ki Erzincan dünyaya kendini tanıtsın. Ergan Dağımız var kayak merkezimiz var artık dünya çapında kayak sporcuları yetiştireceğiz onun için şuan sizinle bunun temelini atıyoruz. Erzincanspor kulübümüz kuruldu şimdide kayak kulübü kuracağız sizin gülen gözleriniz her şeyden daha önemli. Erzincan Belediyesi hep ilk ilkleri yapıyor sizinle de ilkleri başaracağız." diye konuştu. - ERZİNCAN
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Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 02:21 Kaynak: İHA
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