Minik kedi susuzluğunu musluktan giderdi
1 saat önce
Kahramanmaraş'ta bir berber dükkanında bırakılan kap yerine musluktan su içen kedi ilgi odağı oldu.
Kahramanmaraş
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 12:51 Kaynak: İHA
'ta bir berber dükkanında bırakılan kap yerine musluktan su içen kedi ilgi odağı oldu. Merkez Dulkadiroğlu
ilçesinde bir berberde, sıcaktan bunalan kedi, kendisi için bırakılan kap yerine akan musluktan su içerek susuzluğunu giderdi. İş yeri sahibinin "Minnoş" adını verdiği kedinin musluktan su içmesi bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntü yoğun ilgi gördü. - KAHRAMANMARAŞ
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