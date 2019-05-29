Son Dakika Haberleri: Minik kedi susuzluğunu musluktan giderdi
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Minik kedi susuzluğunu musluktan giderdi

1 saat önce

Kahramanmaraş'ta bir berber dükkanında bırakılan kap yerine musluktan su içen kedi ilgi odağı oldu.

Minik kedi susuzluğunu musluktan giderdi, System.String[]
Kahramanmaraş'ta bir berber dükkanında bırakılan kap yerine musluktan su içen kedi ilgi odağı oldu.

Merkez Dulkadiroğlu ilçesinde bir berberde, sıcaktan bunalan kedi, kendisi için bırakılan kap yerine akan musluktan su içerek susuzluğunu giderdi. İş yeri sahibinin "Minnoş" adını verdiği kedinin musluktan su içmesi bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntü yoğun ilgi gördü. - KAHRAMANMARAŞ
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 12:51 Kaynak: İHA
Dulkadiroğlu, Merkez, Kahramanmaraş, Güncel
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