Minik Kerem onlarca bayrağın arasında Türk Bayrağına koşup öptü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Minik Kerem onlarca bayrağın arasında Türk Bayrağına koşup öptü - Son Dakika

Minik Kerem onlarca bayrağın arasında Türk Bayrağına koşup öptü

6 saat önce

Aksaray'dan Ankara'ya ablasının önlük giyme töreni için giden 2 yaşındaki Kerem Demiray, tören salonunda bulunan Türk Bayrağını öperek duygu dolu anlar yaşattı.

Minik Kerem onlarca bayrağın arasında Türk Bayrağına koşup öptü, System.String[]

Aksaray'dan Ankara'ya ablasının önlük giyme töreni için giden 2 yaşındaki Kerem Demiray, tören salonunda bulunan Türk Bayrağını öperek duygu dolu anlar yaşattı.


Ankara Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde öğrenci olan Ablası Beyza Demiray'ın (20) önlük giyme töreni için ailesiyle Ankara'ya giden 2 yaşındaki Kerem Demiray, salona girdiğinde çeşitli ülkelere ait onlarca bayrağı gördü. Babasının kucağından inen minik Kerem onlarca bayrağın arasında Türk Bayrağına doğru koşmaya başladı. Minik yüreğiyle onlarca bayrağın arasında Türk Bayrağını bulan minik Kerem, Türk Bayrağını öperek duygu dolu anlar yaşattı. Minik Kerem'in bu görüntüleri herkesi duygulandırdı. - AKSARAY

Aksaray, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 02:48 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Libya'da alıkonulan Türk gemiciler yaşadıklarını anlattı
Beren Saat'in merakla beklenen dizisi Atiye yayınlandı Mansur Yavaş hakkındaki dava ABD'de soyguncular Türk çalışanı öldürdü

Son Dakika Haberleri
21:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hereke Halı Fabrikası'nı ziyaret etti - Son Dakika
21:10 Erzurum'da lapa lapa kar kenti beyaza bürüdü - Son Dakika
21:10 Antalya Cumhuriyet Başsavcısı İnal AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
21:06 KARDEMİR yerli otomobilin 78'incisine talip - Son Dakika
21:06 Ömer Çelik: "Adana'ya 41 milyonluk hibe şeklinde yardımlar yapılmaktadır" - Son Dakika
20:29 Adana'da sağanaktan zarar görenlerin hesabına biner lira yatırıldı - Son Dakika
19:50 Son Dakika: Fahrettin Altun: Libya hükümeti, Türkiye'nin askeri desteğini talep etti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2019 21:12:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Minik Kerem onlarca bayrağın arasında Türk Bayrağına koşup öptü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]