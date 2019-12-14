Minik kız öğrencinin ders çalışma masası talebi karşılandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Minik kız öğrencinin ders çalışma masası talebi karşılandı - Son Dakika

Minik kız öğrencinin ders çalışma masası talebi karşılandı

6 saat önce

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde minik bir kız öğrenci, ilçe kaymakamlığından talep ettiği ders çalışma masasına kavuştu.

Minik kız öğrencinin ders çalışma masası talebi karşılandı, System.String[]

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde minik bir kız öğrenci, ilçe kaymakamlığından talep ettiği ders çalışma masasına kavuştu.


Malatya'nın Doğanşehir İlçesi Erkenek Mahallesinde oturan ve ismi açıklanmayan minik kız öğrencinin, Kaymakamlıktan ders çalışma masası talep ittiği öğrenildi.


Bu talebi duyan İlçe Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu, minik öğrencinin talebini karşıladı.


Erkenek Mahallesini ziyaret edip ailenin evine giden Kaymakam Köroğlu, ihtiyaç sahibi öğrencinin de çalışma masası hediye ederek, derslerinde başarılar diledi. - MALATYA

Doğanşehir, Erkenek, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 11:24 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Genç kız, tartıştığı sürücü tarafından dövülüp otomobilden atıldı
Kız kaçırma iddiası üzerine yaşanan kavga, yanlış anlaşılma olduğu fark edilince tatlıya bağlandı Çöp konteynerında yüzlerce kutu ilaç bulundu Eminönü'nde onlarca metrelik bilet kuyruğu oluştu

Son Dakika Haberleri
18:15 İçişleri Bakanı Soylu'dan festival açıklaması - Son Dakika
18:15 28. Uluslararası Müslüman Topluluklar Birliği Kongresi - Bülent Arınç (2) - Son Dakika
18:13 Metroda seferler normale döndü - Son Dakika
18:12 METRODA SEFERLER NORMALE DÖNDÜ - Son Dakika
18:12 Muğla'da durakta bekleyenlere matematiği sevdiren proje - Son Dakika
17:00 Çöp konteynerında yüzlerce kutu ilaç bulundu - Son Dakika
16:56 Eminönü'nde onlarca metrelik bilet kuyruğu oluştu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2019 18:18:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Minik kız öğrencinin ders çalışma masası talebi karşılandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]