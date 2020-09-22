Minik kızı Ani'nin doğum gününü Ani Ören Yeri'nde kutladı - Son Dakika

Minik kızı Ani'nin doğum gününü Ani Ören Yeri'nde kutladı

Karslı Tacettin Durmuş, tarihçesinden etkilenerek "Ani" ismini verdiği kızının ikinci yaş gününü, Ani Ören Yeri'nde kutladı.

Karslı Tacettin Durmuş, tarihçesinden etkilenerek "Ani" ismini verdiği kızının ikinci yaş gününü, Ani Ören Yeri'nde kutladı.

"Medeniyetler Beşiği" olarak adlandırılan ve Türkiye'nin eşsiz kültür hazinelerinden Ani Ören Yeri'ne büyük hayranlık duyan Durmuş, "Ani" ismini verdiği kızına doğum gününde sürpriz yaptı.

Akrabaları ve kızıyla UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki tarihi mekana gelen Durmuş, burada pasta keserek hayranlık duyduğu Ani'de kızının doğum gününü kutladı.

Durmuş gazetecilere yaptığı açıklamada, Ani Ören Yeri'ni çok sevdiğini ve bu nedenle kızına "Ani" ismini verdiğini anlattı.

Kızının özel gününü, ismini taşıdığı Ani Ören Yeri'nden kutlamak istediklerini ve bu nedenle ailesiyle bölgeye geldiğini ifade eden Durmuş, şöyle konuştu:

"Ani Ören Yeri'nin dünyada eşi benzeri olmayan bir antik kent olduğunu bütün dünya biliyor. Evlenmeden önce turizmci 35 yıllık dostum Ali Canip Olgunlu ile Ani'de gezerken bana 'evlenirsen ve bir de kızın olursa adını Ani koy' demişti. Misafirlerine ve bana Ani'ye adını veren tanrıça Anahita ve Ani'yi anlatmıştı. Ben de o an kendisine söz verdim ve tek çocuğum olan kızıma Ani adını verdim. Annesi de saygı gösterdi ve Ani Ören Yeri'ni tanıdıkça bana daha da hak verdi. Bilindiği gibi Kars ve çevresi, geçmişi 10 bin yılı aşkın sayısız medeniyetlere ev sahipliği yapmış kadim bir kenttir."

Durmuş, Rusya, Gürcistan ve Ermenistan'dan da çok sayıda kişinin kız çocuklarına Ani adını verdiğini belirtti.

Minik kızı Ani'nin doğum gününü Ani Ören Yeri'nde kutladı

UNESCO Dünya Miras Listesi, Türkiye, Doğum, Ören, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 13:45 - Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Minik kızı Ani'nin doğum gününü Ani Ören Yeri'nde kutladı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 22 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 65 can kaybı, 1692 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye ve Yunanistan, Doğu Akdeniz görüşmelerini İstanbul'da sürdürmek konusunda anlaştı Aleyna Çakır ve Gülay Uygun'un dosyalarını kapatan Müge Anlı'ya tepki yağdı Yasak olmasına rağmen 1500 kişilik düğün yapan AK Parti Milletvekili Yaman'a üst limitten ihlal cezası verildi Son Dakika: Galatasaraylı Saracchi, Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek Ardahan'a kar gibi dolu yağdı! Vatandaşlar gözlerine inanamadı Müge Anlı, şüpheli şekilde ölen Aleyna Çakır ve Gülay Uygun'un dosyalarını kapattı Arkadaşlık isteğini kabul etmeyen kadını öldüren şahıs, aynı silahla intihar etti
AK Parti'den AK Parti'den "Türkiye ve Yunanistan görüşmeleri İstanbul'da sürdürecek" haberleriyle ilgili açıklama: Kesinleşen bir şey yok         
19:24
Ölen penguenin midesinden N95 maske çıktı Ölen penguenin midesinden N95 maske çıktı         
18:30
2 kadın terörist sağ olarak ele geçirildi! Güvenlik güçleri böyle ikna etti 2 kadın terörist sağ olarak ele geçirildi! Güvenlik güçleri böyle ikna etti         
18:16
İtalya Futbol Federasyonu, kural ihlali nedeniyle Roma'yı 3-0 hükmen mağlup saydı İtalya Futbol Federasyonu, kural ihlali nedeniyle Roma'yı 3-0 hükmen mağlup saydı         
17:45
Duvara asılı olarak bulunan şahsın son paylaşımındaki not dikkat çekti Duvara asılı olarak bulunan şahsın son paylaşımındaki not dikkat çekti         
16:36
Son dakika! Ünlü iş insanları Ali ve Sofu Altınbaş akaryakıt vurgunu operasyonunda gözaltına alındı Son dakika! Ünlü iş insanları Ali ve Sofu Altınbaş akaryakıt vurgunu operasyonunda gözaltına alındı         
16:14
Belediye otobüsünde maske kavgası! Şoför, kendisine bıçakla saldıran yolcuyu çakıyla yaraladı Belediye otobüsünde maske kavgası! Şoför, kendisine bıçakla saldıran yolcuyu çakıyla yaraladı         
16:07
Müge Anlı, şüpheli şekilde ölen Aleyna Çakır ve Gülay Uygun'un dosyalarını kapattı Müge Anlı, şüpheli şekilde ölen Aleyna Çakır ve Gülay Uygun'un dosyalarını kapattı         
15:48
Tebdili kıyafetle denetime çıkan Kaymakam'ın yazıhane görevlisiyle yaşadığı Tebdili kıyafetle denetime çıkan Kaymakam'ın yazıhane görevlisiyle yaşadığı "bilet" diyaloğu dikkat çekti         
15:08
Arkadaşlık isteğini kabul etmeyen kadını öldüren şahıs, aynı silahla intihar etti Arkadaşlık isteğini kabul etmeyen kadını öldüren şahıs, aynı silahla intihar etti         
14:44
Turkuvaz Medya Grubu, Rıdvan Dilmen'in kamuoyu önünde özür dilemesini istedi Turkuvaz Medya Grubu, Rıdvan Dilmen'in kamuoyu önünde özür dilemesini istedi         
14:39
Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre emekli maaşlarında 344 liraya varan artış olacak Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre emekli maaşlarında 344 liraya varan artış olacak         
14:00
Sokak ortasında silah zoruyla genç kızı kaçırdılar! Ailesi peşine düşünce ortalık karıştı Sokak ortasında silah zoruyla genç kızı kaçırdılar! Ailesi peşine düşünce ortalık karıştı         
13:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti! İlk kısıtlama haberi Edirne'den geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti! İlk kısıtlama haberi Edirne'den geldi         
12:43
Türkiye'nin ilk korona hastasına tedavi gördüğü hastaneden dudak uçuklatan fatura Türkiye'nin ilk korona hastasına tedavi gördüğü hastaneden dudak uçuklatan fatura         
12:37
"Pır pır" sesleri duyduğu için hastaneye gitti, kulağından canlı sinek çıkarıldı         
11:53
Ebru Şallı ve Uğur Akkuş, denizde birbirini öpücüklere boğdu Ebru Şallı ve Uğur Akkuş, denizde birbirini öpücüklere boğdu         
10:55
Evren Turhan, Evren Turhan, "Bir daha seninle aynı programda yer almam" diyerek canlı yayını terk etti         
00:21
Sütyen üstüne yelek giyen Aynur Aydın, derin göğüs dekoltesiyle dikkatleri üzerine çekti Sütyen üstüne yelek giyen Aynur Aydın, derin göğüs dekoltesiyle dikkatleri üzerine çekti         
22:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2020 19:49:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Minik kızı Ani'nin doğum gününü Ani Ören Yeri'nde kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei