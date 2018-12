Minik Kızına İkinci Kez Can Oldu

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde karaciğer kanseri teşhisi konulan 1,5 yaşındaki Kardelen Zımba, annesi Hülya Zımba'dan alınan karaciğer dokusuyla sağlığına kavuştu. Kızına ikinci kez can olan anne Hülya Zımba, "Hiç tereddüt etmeden kurtulsun diye karaciğerimi yavruma verdim. Hayata geri çevirdim yavrumu" dedi.Edremit ilçesi Hekimzade Mahallesi'nde pazarcılık yaparak yaşamını sürdüren Hülya (27) ve Vahdet Zımba (28) çifti, 4 çocuğundan en küçüğü olan 1.5 yaşındaki Kardelen Zımba'yı, 7 ay önce karın ağrısı ve şişlik şikayetiyle Edremit Devlet Hastanesi 'ne götürdü. Burada yapılan tetkiklerde minik Kardelen'e bronşit teşhisi konuldu. Aile, rahatsızlığı devam eden Kardelen'i daha sonra Eremit'teki bir özel hastaneye götürdü. Çekilen ultrason sonucunda minik Kardelen'in karaciğerinde kitle olduğu belirlendi. Doktorlar Kardelin'i, İzmir 'deki Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti. Onkoloji bölümünde tedavi altına alınan Kardelen'e kemoterapi uygulandı. Yaklaşık 4 ay süren tedavi sonucunda doktorlar, minik kızın karaciğer nakli olması gerektiğini aileye bildirdi.Minik Kardelen, nakil için bu kez de Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne yatırıldı. Karaciğer nakli için önce aile bireylerine doku uyumu tespiti yapıldı. Nakil için babası ve annesinin yanısıra dedesi Murat Zımba'nın da dokuları uygun çıktı. Ancak doktorlar, nakil için anne Hülya Zımba'dan karaciğer dokusu alınmasını önerdi. Anne Hülya Zımba da, kızına ikinci kez can olmak için öneriyi hiç tereddüt etmeden kabul etti. Bunun üzerine 15 gün önce Prof. Dr. Orkan Ergün ve Doç. Dr. Murat Sözbilen başkanlığındaki ekip, anneden aldıkları karaciğeri minik Kardelen'e nakletti. Tedavisi tamamlanan minik kız, sağlığına kavuştu.Bebeğinin sağlığına kavuşmasının kendisini mutlu ettiğini söyleyen anne Hülya Zımba, "Kzımızın hastalığını duyunca çok üzüldük, ağladık. Hastalıkla 7 aydır uğraşıyoruz. Her annenin hissettiği duyguları hissettim. Hiç tereddüt etmeden, kurtulsun diye karaciğerimi yavruma verdim. Hayata geri çevirdim yavrumu. Hiç kendimi düşünmedim. Hayata geri döndü. Şimdi çok iyi" dedi.Baba Vahdet Zımba da, başarılı geçen ameliyatın ardından Kardelen'in sağlığına kavuştuğunu ve evlerine döndüklerini belirterek, bu süreçte kendilerine yardımcı olan herkese teşekkür etti.Minik Kardelenin dedesi Murat Zımba ise, torunu sağlığına kavuştuğu için çok mutlu olduklarını söyledi.- Balıkesir