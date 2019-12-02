Son Dakika Haberleri: Minik kızının cenazesini battaniyeye sarıp, götürdü
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Minik kızının cenazesini battaniyeye sarıp, götürdü

7 saat önce

ANTALYA'da, gecekonduda yaşayan Suriyeli ailenin 11 aylık kızı Hatun İsmail, yatağında ölü bulundu.

Minik kızının cenazesini battaniyeye sarıp, götürdü, System.String[]

ANTALYA'da, gecekonduda yaşayan Suriyeli ailenin 11 aylık kızı Hatun İsmail, yatağında ölü bulundu. Baba Muhammet İsmail, otopsinin ardından teslim aldığı minik kızının cenazesini battaniyeye sarıp, götürdü.

Olay, dün akşam, Kepez ilçesine bağlı Göksu Mahallesi'ndeki gecekonduda meydana geldi. Finike'den çalışmak için kent merkezine gelen Suriyeli ailenin 2 çocuğundan 11 aylık Hatun İsmail, uyandırmak için yanına gelen babası Muhammet İsmail tarafından ölü bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine gecekonduya gelen sağlık ekiplerinin incelemesinin ardından minik kızın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Muhammet İsmail, bugün kızının cenazesini almak için Adli Tıp Kurumu'na gitti. Acılı baba, otopsi işlemleri tamamlanan minik kızının cenazesini kucaklayıp, elindeki battaniye sararak, Finike'ye götürdü.Ailenin, cumartesi günü ateşi yükselen Hatun İsmail'i hastaneye götürdüğü, buradaki müdahalenin ardından tekrar kaldıkları gecekonduya getirdiği öğrenildi. Minik Hatun İsmail'in Finike'de toprağa verileceği öğrenildi.


Muhammet İsmail, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 01:06 Kaynak: DHA
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