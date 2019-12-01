Son Dakika Haberleri: Minik kızının hiç giymediği kıyafetini cesedinin üzerine örttü
Son Dakika 3. Sayfa Minik kızının hiç giymediği kıyafetini cesedinin üzerine örttü - Son Dakika

Minik kızının hiç giymediği kıyafetini cesedinin üzerine örttü

6 saat önce

Adana'da 2 yaşındaki kız çocuğu beton mikserinin altında kalarak feci şekilde hayatını kaybetti.

Minik kızının hiç giymediği kıyafetini cesedinin üzerine örttü, System.String[]

Adana'da 2 yaşındaki kız çocuğu beton mikserinin altında kalarak feci şekilde hayatını kaybetti. Annesi, kızının hiç giymediği kıyafetini evden getirerek cesedinin üzerine örttü.


Edinilen bilgiye göre kaza, Seyhan ilçesi, Koza Mahallesi'nde meydana geldi. 2 yaşındaki Birgül Binen evlerinin önündeki sokakta oynarken, mahallede bir inşaata beton getiren beton mikseri sürücüsü, kız çocuğunu fark etmeyerek altına aldı. Kız çocuğu beton mikseri altında feci şekilde hayatını kaybetti. Sürücü kazayı fark edince kaçıp polis merkezine sığındı.


Kazayı gören vatandaşlar ve kız çocuğunun akrabaları ise beton mikserine taş atarak camlarını kırdı. Bu sırada olay yerine gelen polis kız çocuğunun cenazesini ceset torbasına koydu. Kızının kazada öldüğünü duyan anne Remziye Binen ise olay yerine gelerek gözyaşlarına boğuldu. Baba Mehmet ile anne Remziye Binen kızlarının ceset torbasından çıkan ellerine sarılıp öperek gözyaşlarına boğuldu. Anne Remziye Binen bir süre sonra cesedin yanından ayrılıp eve gitti. Anne, kızına aldığı ve hiç giymediği kıyafeti getirerek kızının cesedinin üzerine örttü. Anne dakikalarca kızının cesedinin üzerine kapanıp ağladı. Daha sonra minik kızın cesedi otopsi için cenaze aracıyla adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.


Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.


Bu arada, Adana'da son 10 günde 3 çocuk evlerinin önünde oynarken araçların altında kalarak hayatını kaybetti. - ADANA

Adana, Polis, Anne, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 01:29 Kaynak: İHA
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