Son Dakika Haberleri: Minik komandolardan Mehmetçiklere selam
Son Dakika Güncel Minik komandolardan Mehmetçiklere selam

Minik komandolardan Mehmetçiklere selam

1 saat önce

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde eğitim gören anaokulu öğrencileri, ellerinde bayraklarla komando marşı söyleyerek, Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçik için asker selamı verdi.

Minik komandolardan Mehmetçiklere selam, System.String[]

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde eğitim gören anaokulu öğrencileri, ellerinde bayraklarla komando marşı söyleyerek, Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçik için asker selamı verdi.


Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçik'e yurdun dört bir tarafından destek gelmeye devam ederken, Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki minik komandolar da asker selamı verdi. İslahiye Anaokulunda öğrenim gören 108 öğrenci, öğretmenleri tarafından hazırlanan gösteride komando marşı söyleyerek, asker selamı verdi. Minik öğrencilerin sunduğu gösteri ile Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan kahramanların yalnız olmadıklarını göstermek istediklerini belirten Anaokulu Müdürü Adnan Yıldız, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu ile birlikte Suriye'nin güneyinde terör örgütlerine karşı başlatmış olduğu Barış Pınarı Harekatı'na İslahiye Anaokulu olarak tüm desteklerimizi sunuyor, selamımızı gönderiyoruz" dedi. - GAZİANTEP

Barış Pınarı Harekatı, Gaziantep, Komando, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 03:23 Kaynak: İHA
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