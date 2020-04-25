Minik kuğular eğitimlerine evde devam ediyor - Son Dakika

Tasarladığı oyunlaştırılmış bale programıyla 2-6 yaş arasındaki miniklere bale eğitimi veren Gözde Durgu Kırbıyık, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde eğitimlerini internet ortamında sürdürüyor.

Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuvarı Bale Bölümü mezunu 29 yaşındaki Gözde Durgu Kırbıyık, Antalya Devlet Opera ve Balesinde bale sanatçısı olarak görev aldı. Daha sonra İstanbul'a yerleşen Kırbıyık, profesyonel anlamda dans etmeyi bırakarak 37 Sanat Merkezinde küçük balerinler için eğitmenliğe başladı.

Çocuklarla olan iletişimini ders stiline de yansıtan Kırbıyık, balenin disiplinli ve sıkıcı yanını oyunla birleştirerek zevkli hale getirdi. Kırbıyık, koronavirüs sürecinde sokağa çıkması kısıtlanan minik öğrencileri için dersleri online ortama taşıdı.

"Çocuklar dersleri daha çok sevdi"

Kırbıyık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukların oynayarak daha iyi öğrendiklerini, bu nedenle baleyi oyunlaştırdığını anlattı. Bu sayede çocukların dersi daha çok sevmesini sağladığını ve balede almaları gereken disiplini içselleştirdiklerini dile getiren Kırbıyık, "Çocuklar balenin o zor yanını görmeden oyunla çalışmış oluyorlar. Bu yöntem zihnen, bedenen ve ruhsal olarak da gelişimlerine çok büyük katkı sağlıyor." dedi.

Koronavirüs salgınının ardından online eğitime geçtiklerini belirten Kırbıyık, bu sayede başka şehirlerde yaşayan çocuklarla da buluştuklarına işaret etti. Ankara, Sivas, Kahramanmaraş, Antalya'dan derse online katılan öğrencileri olduğunu anlatan Kırbıyık, "Bu dönemin, online derslerin en güzel yanı bence sınırların kalkmış olması. Derste çok eğleniyorlar ve beni hiç tanımamalarına, sadece ekrandan görmelerine rağmen her gün bale yapmak istediklerini aileleri bana geri dönüş olarak bildiriyor. " diye konuştu.

Kırbıyık, böylece her şehirdeki çocuğa ulaşabildiğini, çocukların dersin içeriğinden ve uygulama yönteminden mutlu olduğunu ifade etti.

"Evinizde sadece internetinizin olması yeterli"

Bu süreçte çocukların aktiviteye daha çok ihtiyaçları olduğuna işaret eden Kırbıyık, çocukların boş vakitlerinde sanatla ilgili bir şeyler yapabileceklerini kaydetti.

Hem enerji atabilecekleri hem de onlara fayda sağlayabilecek branşın bale ve dans olduğunu belirten Kırbıyık, "Baleyi tabii ki teknik olarak bilmeyen çocuklar yapamaz ama online olarak verdiğim derse katılıp birlikte bale yapabiliriz. Hem o enerjilerini atmış olurlar hem de uzaktan da olsa bale disiplinini alıp bale yapmaya başlayabilirler. Bunun için lokasyon önemli değil. Evinizde sadece internetinizin olması yeterli." dedi.