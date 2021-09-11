Minik kulaçlar havuzla buluştu

Muğla Büyükşehir Belediyesi 6-12 yaş grubunda çocukların yüzme branşı ile tanışması için 'Minik Kulaçlar Havuzla Buluşuyor' projesi başlattı. Proje farklı mahallelerde hayata geçirilmeye başlandı. Muğla'nın Milas ilçesinde Atatürk Spor Kompleksinde 67 çocuk yüzme kurslarına katıldı. Kurslara katılan çocukların mayo, bone, gözlük havlu vb. malzemeleri büyükşehir belediyesi tarafından karşılandı. Kurslar yüzme antrenörü, cankurtaran ve diğer görevliler eşliğinde gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi tarafından "Minik Kulaçlar Havuzla Buluşuyor" projesi kapsamında çocukların farklı bir ortamda sosyalleşmeleri ve farklı spor branşlarını tanımaları hedefleniyor. - MUĞLA