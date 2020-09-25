Minik Kumsal, bakıcısı mutfağa gittiğinde balkondan düşmüş - Son Dakika

Minik Kumsal, bakıcısı mutfağa gittiğinde balkondan düşmüş

KONYA'nın Çumra ilçesinde evinde bakıcılığını yaptığı 20 aylık Kumsal Bayram'ın balkondan düşüp yaşamını yitirmesi olayıyla ilgili gözaltına alınan Bahriye Y. (46), savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Minik Kumsal, bakıcısı mutfağa gittiğinde balkondan düşmüş, System.String[]

KONYA'nın Çumra ilçesinde evinde bakıcılığını yaptığı 20 aylık Kumsal Bayram'ın balkondan düşüp yaşamını yitirmesi olayıyla ilgili gözaltına alınan Bahriye Y. (46), savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Bahriye B.'nin ifadesinde mutfaktan döndüğünde Kumsal'ı balkonda göremediğini belirterek, "Kumsal'ın ve benim oturduğum yerin yanında bulunan sürgülü pencerenin bir tanesi 8-10 santimetre kadar açıktı. 8-10 santimetre açık olan camın Kumsal'ı aramak için balkona gittiğimde biraz daha açılmış olduğunu gördüm. Kumsal'ın nasıl düştüğünü tahmin edemiyorum? dedi.Olay, çarşamba günü İzzetbey Mahallesi'nde meydana geldi. Nuri Tömtöm İlkokulu'nda görevli öğretmen Mustafa Bayram ile kendisi gibi öğretmen olan Okçu Şehit Mehmet Kefeli İlkokulu'nda görevli eşi Deniz Bayram, evlerinde online ders verirken, kızları Kumsal'ı üst kat komşuları Bahriye Y.'ye bıraktı. Minik Kumsal, 7'nci katın balkonundan düştü. Çığlıklar üzerine dışarı çıkan Mustafa Bayram, otomobille kanlar içinde kalan kızı Kumsal'ı, Çumra Devlet Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan minik Kumsal, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Kumsal'ın cenazesi dün gözyaşları içinde Üçler Mezarlığı'nda toprağa verildi.BALKONUN BİR PENCERESİ AÇIKMIŞ Olayın ardından bakıcılık yapan Bahriye Y., 'taksirle öldürme' suçlamasıyla gözaltına alındı. Kumsal Bayram'ın bakıcılığını yaptığını belirten Bahriye Y., ifadesinde, Deniz Bayram'ın kızı Kumsal'ı saat 10.00 sıralarında kendisine getirip bıraktığını söyledi. Kumsal ile balkonda kahvaltı yaptıklarını belirten Bahriye Y., "Kahvaltıyı da balkonda yaptık. Balkonda oturduğumuz esnada ben daha önceden hazırladığım hamurla pişiye benzer bir börek yaparak üzerini çikolata ile süsledim. Deniz Bayram'a mesaj atarak kapıya bırakacağım, dedim. Bu sırada Kumsal ile birlikte balkonda oturuyorduk. Kumsal'ı balkonda bulunan çıkıntı şeklindeki mermerin üstüne oturttum. Daha sonra Kumsal'ı oturduğu yerden alarak aşağıya indirdim" dedi. Hamur yaptığı tepsiyi mutfağa götürdüğünü belirten Bahriye Y. "Ben mutfağa gittiğimde Kumsal balkonda bulunuyordu. Eşarbım antrede bulunan sehpanın üzerinde bulunuyordu. Eşarbımı almak için antreye gittim. Eşarbımı elime aldım ve daha sonra mutfakta bulunan tabakla Kumsal'ı almak için geri gittiğimde onu balkonda göremedim. Arkamdan geldiğini düşünerek sağa sola baktım; ancak yine göremedim. Bunun üzerine hemen balkona gittim. Balkondan aşağıya baktığımda Kumsal'a aşağıda yerde gördüm. Olay olduğu anda evde sadece Kumsal ve ben vardım. Balkonumuzda açılır kapanır pencerelerden var. Balkonda bulunan pencerelerden sadece bir tanesi köşede bulunan açıktı. Balkonda benim oturduğum tahta sandık gibi olan oturak bulunuyordu. Kumsal'ın oturduğu pencere kenarında bulunan mermerin üstende minder vardı. Balkonun camekanları sürgülüydü. Kumsal'ın ve benim oturduğum yerin yanında bulunan sürgülü pencerenin bir tanesi 8-10 santimetre kadar açıktı. 8-10 santimetre açık olan camın Kumsal'ı aramak için balkona gittiğimde biraz daha açılmış olduğunu gördüm. Kumsal'ın nasıl düştüğünü tahmin edemiyorum. Nasıl düştüğünü aklım fikrim almıyor" diye konuştu.

Bahriye Y., Cumhuriyet Savcısı'ndaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.


Mustafa Bayram, Deniz Bayram, Atama, Çumra, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 12:54 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Minik Kumsal, bakıcısı mutfağa gittiğinde balkondan düşmüş - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Meteoroloji'den 8 kent için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı Uyuşturucu ticaretinden tutuklanan zanlı, hakimi böyle kandırmaya çalıştı: Salataya katmak için kullanıyordum Pelosi'nin sözlerine bir tepki de Fahrettin Altun'dan geldi: Askeri darbeler hariç ne zaman böyle bir şey oldu? Kapısına çöp bırakanları caydırmak için duvarına "Beddua ederim, koronavirüs olursun" yazdı, bir daha kimse çöp atmadı Doğu Perinçek'in yargıyla ilgili tespiti program moderatörünü şaşırttı: Türkiye'de mi? MasterChef yarışmacısı Walison Fonseca'nın eşi Melisa Pınar, pozlarıyla gündem oldu Ekip otosunda ilişkiye giren polisler meslekten ihraç edildi Kasık ağrısıyla hastaneye kaldırıldı, rahminden 1,5 kiloluk kist çıktı
Bu kadarını kimse beklemiyordu! Çöp biriktirdiği evden 169 bin lira kağıt ve madeni para çıktı Bu kadarını kimse beklemiyordu! Çöp biriktirdiği evden 169 bin lira kağıt ve madeni para çıktı         
18:53
Açık cezaevlerindeki hükümlülerin koronavirüs izin süreleri 2 ay daha uzatıldı Açık cezaevlerindeki hükümlülerin koronavirüs izin süreleri 2 ay daha uzatıldı         
18:27
Çapa Tıp Fakültesi'nde maske uyarısı nedeniyle darp edilen hastane personeli görme yetisini kaybedebilir Çapa Tıp Fakültesi'nde maske uyarısı nedeniyle darp edilen hastane personeli görme yetisini kaybedebilir         
17:35
Yayaya yol vermediği için ceza kesilen eski milletvekili polislere hakaret etti Yayaya yol vermediği için ceza kesilen eski milletvekili polislere hakaret etti         
17:13
Botoks sonrası ölen Kübra'nın son anlarında kurabildiği tek cümle olayın vahametini anlattı Botoks sonrası ölen Kübra'nın son anlarında kurabildiği tek cümle olayın vahametini anlattı         
16:13
"Anne çok güzel oldum" diyerek girdiği ameliyattan çıkamadı         
16:09
ABD Büyükelçisi'nin sözleri hatırlatılınca Bakan Koca'nın sinirden göz altları kızardı ABD Büyükelçisi'nin sözleri hatırlatılınca Bakan Koca'nın sinirden göz altları kızardı         
15:44
Genç kızlar, sosyal medya için Taksim'de erkekleri taciz edip o anları kayda aldı Genç kızlar, sosyal medya için Taksim'de erkekleri taciz edip o anları kayda aldı         
14:18
Talihsiz çiftçi, ürünlerinin yanmasını gözyaşı dökerek izledi Talihsiz çiftçi, ürünlerinin yanmasını gözyaşı dökerek izledi         
14:02
Pazarcının aç gözlülüğü pes dedirtti! Ürünlerini metal parayla doldurduğu terazide tarttı Pazarcının aç gözlülüğü pes dedirtti! Ürünlerini metal parayla doldurduğu terazide tarttı         
13:54
Dolandırıcılar emekli savcıyı 380 bin TL dolandırdı Dolandırıcılar emekli savcıyı 380 bin TL dolandırdı         
13:51
Çocuğunun şiddet gördüğüne inanmadı, kamera kayıtlarını inceleyince şaşkına döndü Çocuğunun şiddet gördüğüne inanmadı, kamera kayıtlarını inceleyince şaşkına döndü         
12:58
Ümitcan Uygun'un annesi ormanda ölü bulundu! Ümit Köse, kız kardeşinin vefat ettiği gün yaşananları anlattı Ümitcan Uygun'un annesi ormanda ölü bulundu! Ümit Köse, kız kardeşinin vefat ettiği gün yaşananları anlattı         
12:44
Cübbeli Ahmet Hoca, 2 milyon 600 bin liralık araç hakkında sessizliğini bozdu Cübbeli Ahmet Hoca, 2 milyon 600 bin liralık araç hakkında sessizliğini bozdu         
11:01
Karaköy'de yakalanan dilencilerin rahatlığı pes dedirtti Karaköy'de yakalanan dilencilerin rahatlığı pes dedirtti         
10:51
Kredi faizleri ve fiyatlar yükselince 2. el araç satışı durma noktasına geldi Kredi faizleri ve fiyatlar yükselince 2. el araç satışı durma noktasına geldi         
10:07
Bankacılığı bırakıp klasik otomobil tamirine başladı! Restore ettiği araçların değeri 1 milyona ulaşıyor Bankacılığı bırakıp klasik otomobil tamirine başladı! Restore ettiği araçların değeri 1 milyona ulaşıyor         
08:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2020 19:18:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Minik Kumsal, bakıcısı mutfağa gittiğinde balkondan düşmüş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei