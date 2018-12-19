Son Dakika Haberleri: Minik Kur'an Kursu Öğrencilerinden Yemen'e Yardım

Minik Kur'an Kursu Öğrencilerinden Yemen'e Yardım

1 saat önce

Gaziantep'te, 4-6 yaş grubu Kur'an kursu öğrencileri, biriktirdikleri harçlıklarını Yemen'e gönderilmek üzere müftülüğe teslim etti.

Minik Kur'an Kursu Öğrencilerinden Yemen'e Yardım, System.String[]
Gaziantep'te, 4-6 yaş grubu Kur'an kursu öğrencileri, biriktirdikleri harçlıklarını Yemen'e gönderilmek üzere müftülüğe teslim etti.

Minik kurs öğrencileri, biriktirdikleri yaklaşık 2 bin lirayı, Yemenli kardeşlerine gönderilmek üzere kurs öğreticileriyle ziyaret ettikleri İslahiye Müftüsü Ramazan Yıldırım'a teslim etti.

Müftü Yıldırım, öğrencilerin teslim ettiği parayı, Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla Yemen'e gönderdikten sonra makbuz ve sertifikalarını verdi. Müftü Yıldırım, yaptığı konuşmada, "Anlam ve mana dolu davranışları nedeniyle kendileri küçük ama yürekleri kocaman olan yavrularımızın başta ailelerini, onları yönlendiren Kur'an kursu öğretmenlerini ve kendilerini gönülden tebrik ediyoruz." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 04:49 Kaynak: AA

Islahiye, Gaziantep, Yemen, Güncel
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