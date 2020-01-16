Minik Laleler Kreş ve Anaokulu'nda kütüphane açılışı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Minik Laleler Kreş ve Anaokulu'nda kütüphane açılışı - Son Dakika

Minik Laleler Kreş ve Anaokulu'nda kütüphane açılışı

21 dakika önce

Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Aydın Şanda'ın katılıyla Minik Laleler Kreş ve Anaokulu'nda kütüphane açılışı gerçekleşti.

Minik Laleler Kreş ve Anaokulu'nda kütüphane açılışı, System.String[]

Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Aydın Şanda'ın katılıyla Minik Laleler Kreş ve Anaokulu'nda kütüphane açılışı gerçekleşti.


Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Aydın Şanda'ın katılıyla Minik Laleler Kreş ve Anaokulu'nda kütüphane açılışı gerçekleşti. Minik Laleler Kreş ve Anaokulu'nda açılan kütüphaneye "MİLA Kütüphanesi" adı verildi. Her yaş grubu için özenle seçilen 300'e yakın kitapla hizmete açılan kütüphanenin açılış kurdelesini MŞÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Aydın Şanda kesti. Açılışa Genel Sekreter Harun Demir, Genel Sekreter Yardımcısı Ferit Uslu, okul idarecileri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler de katılım gösterdi. - MUŞ

Muş Alparslan Üniversitesi, Murat Aydın, Rektör, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 04:33 Kaynak: İHA
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