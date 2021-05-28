"Minik Leyla cinayeti" davasının sanıklarının yeniden yargılanmasına başlandı - Son Dakika

Ağrı'da kaybolduktan 18 gün sonra cesedi bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan amca Yusuf Aydemir ile beraatine hükmedilen 6 sanığın yargılamalarına yeniden başlandı.

Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tahliye edilen maktulün amcası sanık Yusuf Aydemir ile tutuksuz sanıklar Y.A, B.D, H.D, M. Aydemir, M.A. Aydemir ve A.A, katıldı. Taraf avukatlarının hazır bulunduğu duruşmayı, Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) Genel Başkanı Saadet Özkan da izledi.

Maktul Leyla Aydemir'in annesi Şükran Aydemir ve babası Nihat Aydemir ise duruşmaya katılmadı.

Duruşma sanıkların ifadelerinin alınmasıyla sürüyor.

UCİM'den duruşma öncesi açıklama

UCİM Genel Başkanı Saadet Özkan, duruşma öncesi adliye binası önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, yetki belgelerinin iptal edildiğini ve davaya bakamadıklarını hatırlattı.

Konuşurken göz yaşlarına hakim olamayan Özkan, şunları kaydetti:

"Leyla'nın anne ve babası da şikayetini geri çekti. Kim sahip çıkacak Leyla'ya. Mavi gözlü kızımız aramızda yok. 24 tanık ifadesini değiştirdi. Bugün eğer beraat çıkarsa bilin ki hepimiz bu çocuğun katiliyiz aslında. Mahkeme heyetine sesleniyorum. Bu çocuk için direnin. Her şey ortada, ifadelerin nasıl değiştiğini gördük. Leyla fotoğrafıyla adaletin sağlanması için çok şey anlattı. Annesi 6 çocuğu var diye korktu, sesini çıkaramadı. Hepimiz Leyla'nın annesiyiz, sesimizi çıkarmalıyız. Katilleri herkes çok iyi biliyor ve bir avuç köydeydi o katiller. Bugün adil karar çıkmak zorunda."

Geniş güvenlik önlemlerinin uygulandığı adliyede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında önlemler de alındı.

Küçük Leyla'nın cesedine 18 gün sonra ulaşılmıştı

Ağrı'da 15 Haziran 2018'de Ramazan Bayramı dolayısıyla ailesiyle dedesini ziyarete gittiği Bezirhane köyünde kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in bulunması için çalışma başlatılmıştı.

Bu kapsamda ekiplerce bölgedeki dere yatakları, sazlık alanlar, otla kaplı araziler, köydeki metruk yapılar, tandır evleri, ahır ve çocuğun gidebileceği bütün alanlar, kadavra köpekleri de kullanılarak aranmıştı.

Leyla Aydemir'in cesedi, kaybolduktan 18 gün sonra köye 2 kilometre mesafede, kent merkezine giden yolun yakınında akarsu kenarındaki ağaçların arasında bulunmuş, vücudunda darp ya da yara izine rastlanmayan çocuğun cenazesi Bezirhane köyünde defnedilmişti.

Olayın ardından minik Leyla'nın ölümüne ilişkin 7 sanık hakkında Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı. Davanın 2 Ekim 2020'de bu mahkemede görülen karar duruşmasında tutuklu sanık amca Yusuf Aydemir "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "cebir ve hile ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 4 yıl hapis cezasına çarptırılmış, diğer sanıklar Y.A, B.D, H.D, M.Aydemir, M.A.Aydemir ve A.A. ise delil yetersizliğinden beraat etmişti.

Yerel mahkeme gerekçeli kararında, amca Yusuf Aydemir'in husumetli olduğu ağabeyini tehdit maksadıyla kızını oyun oynama bahanesiyle kaçırıp sakladığı, ölümü üzerine de serin bir alanda beklettiği, aramaların gevşetilmesi ve köyde normal hayata dönülmesini fırsat bilerek de cesedini dereye attığı kanaatine varıldığını vurgulamıştı.

Bölge Adliye Mahkemesi, yerel mahkemenin kararını bozmuştu

Dosyayı inceleyen Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, sanığa ceza verilebilmesi için her türlü şüpheden uzak delil olması gerektiğine ve çeşitli usul eksikliklerine işaret edip "Yusuf Aydemir'in tutukluluk halinin devamına karar verilmesinin ileride telafisi güç mağduriyete sebebiyet verebileceğine ve tutuklamanın bir ceza değil tedbir niteliğinde olduğuna işaret edilerek yerel mahkemenin kararını tüm sanıklar yönünden bozmuştu. Yerel mahkemenin kararını hem esas hem usulden bozan yüksek mahkeme, Yusuf Aydemir'in tahliyesine de karar vermişti.

Bu karara Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcılığının 4 Ocak 2021'de yaptığı itiraz da Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesince reddedilmişti. Dosyayı inceleyen Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlar Kurulu da 1. Ceza Dairesinin bozma kararını hukuka uygun bulmuştu.