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Minik Leyla davasında mahkeme başkanı 'cinsel istismar' yok kararı verdi - Son Dakika

Minik Leyla davasında mahkeme başkanı 'cinsel istismar' yok kararı verdi

28.05.2021 17:11

Ağrı'da 2018 yılında kaybolmasının ardından 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir davası tekrar görülmeye başlandı. Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada Minik Leyla'nın cinsel istismara uğradığı yönündeki iddialar mahkeme başkanı tarafından yalanlandı.

Ağrı şehir merkezinde yaşayan Şükran ve Nihat Aydemir çiftinin 7 çocuğundan 6'ncısı olan Leyla Aydemir, 2018 yılında Ramazan Bayramı dolayısıyla geldikleri dedesinin yaşadığı Ağrı'nın Bezirhane köyünde 15 Haziran günü kaybolmuştu.

LEYLA DAVASINDA AMCAYA MÜEBBET VERİLMİŞ KARAR DAHA SONRA BOZULMUŞTU

Tüm Türkiye'nin bulunması için seferber olduğu Leyla'nın 18 gün sonra köye 3 kilometre uzaklıktaki Kurudere mevkiinde cansız bedeni bulunmuştu. Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesinde 2 Ekim 2020 günü görülen karar davasında, tutuklu sanık amca Yusuf Aydemir hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilirken, tutuksuz 6 sanık hakkında beraat kararı verilmişti. Karar davasının ardından tutuklu amca Yusuf Aydemir de tahliye edildi. Minik Leyla'nın davası Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesinin 7 sanık hakkında Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesinin daha önce verdiği kararı bozması sonrası ilk kez görülmeye başlandı. Duruşmaya sanıklar eksizsiz katılırken, minik Leyla'nın annesi Şükran Aydemir ile babası Nihat Aydemir katılmadı.

Minik Leyla davasında mahkeme başkanından 'cinsel istismar' yok kararı

"CİNSEL İSTİSMAR YOK"

Duruşmada Leyla Aydemir'in cinsel istismara uğradığı yönünde yapılan açıklamalara karşılık olarak mahkeme başkanı, Leyla Aydemir'in cinsel istismara uğradığı yönünde delil ve bulgunun olmadığını, bu durumun asılsız olduğunu söyledi.

Cinsel istismar konusu ile ilgili açıklama yapan sanıkların avukatlarından Fatih Kaya, "İstinaf mahkemesi bir bozma kararı vermiştir ve bu karar doğrultusunda bütün sanıkların beraati yönünde bir karar kurulmuştur. Bu yargılamanın devam etmesinin nedeni usulü eksiklikler bulunmaktadır. Bunlar tamamlandığın da aynı kararın çıkacağı bizim için kesindir. Cinsel istismara maruz kalmamıştır. Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Dairesi tarafından verilen rapor yeni değildir, yargılanmanın başından beri olan bir rapordur. Raporda ilgili cümle 'Mevcut verilerle çocuğun anüs ve vajenden penis veya sayılı cisim sokulmak suretiyle cinsel saldırıya maruz kaldığının tıbbi delillerinin bulunamadığı' ibaresi yer alıyor. Mahkeme başkanı da bu konuya işaret etti. Mahkeme başkanı 'sosyal medyada bu tür durumların, söylemlerin oluşması üzerine bu yargılamayı ben mi yürütüyorum' diyerek bir daha bakma ihtiyacı duymuştur. Dosyaya tekrar tekrar baktık ve Leyla Aydemir'in cinsel istismara uğramadığı kanıtlanmıştır. Bu raporu çürütecek hiçbir şey yoktur. Bu rapor 2018 yılının Ekim ayının 17'sinde verilmiştir. Yeni bir rapor değildir" şeklinde konuştu.

AMCADAN 'BOŞA YATTIM' SAVUNMASI

Sanık Yusuf Aydemir ise duruşmada yaptığı savunmada "Leyla benim canım ciğerim. Bir an önce katillerinin bulunmasını istiyorum. Ben 15 ay boşuna mı yattım" dedi.

"SES KAYDI ORTAYA ÇIKTI"

Duruşmada Leyla Aydemir'in anne ve babasının avukatı Erdoğan Tunç eline geçen ses kaydında, Leyla Aydemir'in kaybolduğu süre zarfında iddiaya göre arama çalışması yapan AFAD ekiplerinin kilerde Leyla'nın sesini duyduğunu ancak amca Yusuf Aydemir'in AFAD çalışanına 'ses etme duyulursa beni öldürürler' dediğini söyledi. Ses kaydının Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından inceleneceği belirtildi.

7 sanığın tutuksuz yargılanmasına, duruşmanın ise 8 Ekim 2021 tarihine ertelenmesine karar verildi.

Minik Leyla davasında mahkeme başkanı 'cinsel istismar' yok kararı verdi
Minik Leyla davasında mahkeme başkanı 'cinsel istismar' yok kararı verdi

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Minik Leyla davasında mahkeme başkanı 'cinsel istismar' yok kararı verdi - Son Dakika


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