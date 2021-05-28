Üye Girişi
Minik Leyla davasında mahkeme başkanından 'cinsel istismar' yok kararı - Son Dakika

Minik Leyla davasında mahkeme başkanından 'cinsel istismar' yok kararı

28.05.2021 13:43
Minik Leyla davasında mahkeme başkanından 'cinsel istismar' yok kararı, System.String[]

Ağrı'da 2018 yılında kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden görülmeye başlanan davasının 8 Ekim tarihine ertelenmesine karar verildi.

Ağrı'da 2018 yılında kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden görülmeye başlanan davasının 8 Ekim tarihine ertelenmesine karar verildi. Duruşmada Leyla Aydemir'in cinsel istismara uğradığı yönündeki açıklamalara yönelik Mahkeme Başkanı, Leyla'nın cinsel istismar yönünde delil ve bulgunun olmadığını, bu durumun asılsız olduğunu söyledi.

Ağrı şehir merkezinde yaşayan Şükran ve Nihat Aydemir çiftinin 7 çocuğundan 6'ncısı olan Leyla Aydemir, 2018 yılında Ramazan Bayramı dolayısıyla geldikleri dedesinin yaşadığı Ağrı'nın Bezirhane köyünde 15 Haziran günü kaybolmuştu. Tüm Türkiye'nin bulunması için seferber olduğu Leyla'nın 18 gün sonra köye 3 kilometre uzaklıktaki Kurudere mevkiinde cansız bedeni bulunmuştu. Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesinde 2 Ekim 2020 günü görülen karar davasında, tutuklu sanık amca Yusuf Aydemir hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilirken, tutuksuz 6 sanık hakkında beraat kararı verilmişti. Karar davasının ardından tutuklu amca Yusuf Aydemir de tahliye edildi. Minik Leyla'nın davası Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesinin 7 sanık hakkında Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesinin daha önce verdiği kararı bozması sonrası ilk kez görülmeye başlandı. Duruşmaya sanıklar eksizsiz katılırken, minik Leyla'nın annesi Şükran Aydemir ile babası Nihat Aydemir katılmadı.

"Cinsel istismar yok"

Duruşmada Leyla Aydemir'in cinsel istismara uğradığı yönünde yapılan açıklamalara karşılık olarak mahkeme başkanı, Leyla Aydemir'in cinsel istismara uğradığı yönünde delil ve bulgunun olmadığını, bu durumun asılsız olduğunu söyledi.

Cinsel istismar konusu ile ilgili açıklama yapan sanıkların avukatlarından Fatih Kaya, "İstinaf mahkemesi bir bozma kararı vermiştir ve bu karar doğrultusunda bütün sanıkların beraati yönünde bir karar kurulmuştur. Bu yargılamanın devam etmesinin nedeni usulü eksiklikler bulunmaktadır. Bunlar tamamlandığın da aynı kararın çıkacağı bizim için kesindir. Cinsel istismara maruz kalmamıştır. Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Dairesi tarafından verilen rapor yeni değildir, yargılanmanın başından beri olan bir rapordur. Raporda ilgili cümle 'Mevcut verilerle çocuğun anüs ve vajenden penis veya sayılı cisim sokulmak suretiyle cinsel saldırıya maruz kaldığının tıbbi delillerinin bulunamadığı' ibaresi yer alıyor. Mahkeme başkanı da bu konuya işaret etti. Mahkeme başkanı 'sosyal medyada bu tür durumların, söylemlerin oluşması üzerine bu yargılamayı ben mi yürütüyorum' diyerek bir daha bakma ihtiyacı duymuştur. Dosyaya tekrar tekrar baktık ve Leyla Aydemir'in cinsel istismara uğramadığı kanıtlanmıştır. Bu raporu çürütecek hiçbir şey yoktur. Bu rapor 2018 yılının Ekim ayının 17'sinde verilmiştir. Yeni bir rapor değildir" şeklinde konuştu.

Sanık Yusuf Aydemir ise duruşmada yaptığı savunmada "Leyla benim canım ciğerim. Bir an önce katillerinin bulunmasını istiyorum. Ben 15 ay boşuna mı yattım" dedi.

"Ses kaydı ortaya çıktı"

Duruşmada Leyla Aydemir'in anne ve babasının avukatı Erdoğan Tunç eline geçen ses kaydında, Leyla Aydemir'in kaybolduğu süre zarfında iddiaya göre arama çalışması yapan AFAD ekiplerinin kilerde Leyla'nın sesini duyduğunu ancak amca Yusuf Aydemir'in AFAD çalışanına 'ses etme duyulursa beni öldürürler' dediğini söyledi. Ses kaydının Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından inceleneceği belirtildi.

7 sanığın tutuksuz yargılanmasına, duruşmanın ise 8 Ekim 2021 tarihine ertelenmesine karar verildi. - AĞRI

Minik Leyla davasında mahkeme başkanından 'cinsel istismar' yok kararı
Minik Leyla davasında mahkeme başkanından 'cinsel istismar' yok kararı

minik leyla, Mahkeme, Ekim, Ağrı, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Minik Leyla davasında mahkeme başkanından 'cinsel istismar' yok kararı - Son Dakika


Son Dakika

Kuyumcular, kripto para yatırımcılarını uyardı: Sonunuz mortgage mağdurları gibi olabilir Kuyumcular, kripto para yatırımcılarını uyardı: Sonunuz mortgage mağdurları gibi olabilir Son Dakika! Selahattin Demirtaş, eski Ankara Cumhuriyet Başsavcısı'na yönelik sözlerinden dolayı 2 yıl 6 ay hapis cezası aldı Son Dakika! Selahattin Demirtaş, eski Ankara Cumhuriyet Başsavcısı'na yönelik sözlerinden dolayı 2 yıl 6 ay hapis cezası aldı Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın, Taksim Camii'nin minberine kılıçla çıkmamasının nedeni tarihi bir geleneğe dayanıyor Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın, Taksim Camii'nin minberine kılıçla çıkmamasının nedeni tarihi bir geleneğe dayanıyor Bomba iddia: Merve Çağıran ve İsmail Hacıoğlu, ihanet yüzünden ayrıldı Bomba iddia: Merve Çağıran ve İsmail Hacıoğlu, ihanet yüzünden ayrıldı Taksim Camii'ne sığmayan kalabalık meydanı doldurdu! Açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçekleştirecek Taksim Camii'ne sığmayan kalabalık meydanı doldurdu! Açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçekleştirecek Hayrete düşüren görüntüler! 72 milyon TL'lik vurgun yapıp paralarla kadınların sigaralarını yaktılar Hayrete düşüren görüntüler! 72 milyon TL'lik vurgun yapıp paralarla kadınların sigaralarını yaktılar Kızılyıldız-Partizan maçında sahaya damga vuran olay! Maç bitti, rakip kalecinin yanına gidip şortunu indirdi Kızılyıldız-Partizan maçında sahaya damga vuran olay! Maç bitti, rakip kalecinin yanına gidip şortunu indirdi Sedat Peker iddialarının ardından gündeme gelen Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Çalışkan: Beni nasıl açığa alacaklar bir görelim bakalım Sedat Peker iddialarının ardından gündeme gelen Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Çalışkan: Beni nasıl açığa alacaklar bir görelim bakalım

Son Dakika Haberleri
14:05 Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Çalışkan, "Beni nasıl açığa alacaklar" sözleri hakkında konuştu: Bunların yazılacağından haberdar değildim
14:02 Son Dakika! Selahattin Demirtaş, eski Ankara Cumhuriyet Başsavcısı'na yönelik sözlerinden dolayı 2 yıl 6 ay hapis cezası aldı
13:54 Yıllar içindeki değişimiyle dikkat çeken Özge Ulusoy, ilk estetik ameliyatını oldu
13:51 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın, Taksim Camii'nin minberine kılıçla çıkmamasının nedeni tarihi bir geleneğe dayanıyor
13:50 Bombaları art arda patlatan Trabzonspor'da Hamsik çılgınlığı yaşanıyor
13:44 Taksim Camii açıldı! Özellikleriyle Selçuklu ve Osmanlı geleneğini sürdürüyor
13:18 Fatih Terim konusunda Mustafa Cengiz son noktayı koydu: İnsan düşmanıyla çalışmaz
13:12 Taksim Camii'ne sığmayan kalabalık meydanı doldurdu! Açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçekleştirecek
13:08 Hayrete düşüren görüntüler! 72 milyon TL'lik vurgun yapıp paralarla kadınların sigaralarını yaktılar
13:06 Ayder Yaylası'nda konut inşaatına dair fotoğraf çekildi, sosyal medyada gündem yarattı
İnternetten alçı saksı sattı, hayatı değişti İnternetten alçı saksı sattı, hayatı değişti         
14:11
Boş tabut, cenaze aracının arkasında metrelerce sürüklendi! Yürekleri ağza getiren olay saniye saniye görüntülendi Boş tabut, cenaze aracının arkasında metrelerce sürüklendi! Yürekleri ağza getiren olay saniye saniye görüntülendi         
14:02
Yıllar içindeki değişimiyle dikkat çeken Özge Ulusoy, ilk estetik ameliyatını oldu Yıllar içindeki değişimiyle dikkat çeken Özge Ulusoy, ilk estetik ameliyatını oldu         
13:54
Bombaları art arda patlatan Trabzonspor'da Hamsik çılgınlığı yaşanıyor Bombaları art arda patlatan Trabzonspor'da Hamsik çılgınlığı yaşanıyor         
13:50
Taksim Camii açıldı! Özellikleriyle Selçuklu ve Osmanlı geleneğini sürdürüyor Taksim Camii açıldı! Özellikleriyle Selçuklu ve Osmanlı geleneğini sürdürüyor         
13:44
Leyla Aydemir davasıyla ilgili kan donduran ses kaydı ortaya çıktı: Ses etme duyulursa beni öldürürler Leyla Aydemir davasıyla ilgili kan donduran ses kaydı ortaya çıktı: Ses etme duyulursa beni öldürürler         
13:12
Ayder Yaylası'nda konut inşaatına dair fotoğraf çekildi, sosyal medyada gündem yarattı Ayder Yaylası'nda konut inşaatına dair fotoğraf çekildi, sosyal medyada gündem yarattı         
13:07
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bahsettiği o kuyu! Arpa ektikleri yerden petrol fışkırdı İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bahsettiği o kuyu! Arpa ektikleri yerden petrol fışkırdı         
11:18
Bağdaki köpek ile dev yılan kapıştı! O anlar saniye saniye kaydedildi Bağdaki köpek ile dev yılan kapıştı! O anlar saniye saniye kaydedildi         
10:38
Mezarlıkta beyaz çarşaf şakası yaptılar, o anları kaydettiler Mezarlıkta beyaz çarşaf şakası yaptılar, o anları kaydettiler         
10:10
Fahriye Evcen, karizmatik bir karesini paylaşan Burak Özçivit'e yorum yaptı: Çok tatlısınız beyefendi Fahriye Evcen, karizmatik bir karesini paylaşan Burak Özçivit'e yorum yaptı: Çok tatlısınız beyefendi         
10:06
Cinsel ilişkiye girmek istemeyen karısını öldürüp, ardından çocuklarına kıydı Cinsel ilişkiye girmek istemeyen karısını öldürüp, ardından çocuklarına kıydı         
10:02
Yasa dışı film satan adamı Kim Jong-un, 500 kişinin önünde kurşuna dizdirdi Yasa dışı film satan adamı Kim Jong-un, 500 kişinin önünde kurşuna dizdirdi         
09:29
Normalleşme sürecinde 1 Haziran sonrası için taslak planı ortaya çıktı Normalleşme sürecinde 1 Haziran sonrası için taslak planı ortaya çıktı         
09:05
Daha önceki photoshop kazalarını unutun! Dansöz Asena resmen yüzünü değiştirdi Daha önceki photoshop kazalarını unutun! Dansöz Asena resmen yüzünü değiştirdi         
22:46
Ekili tarlaya inen Kanadalı paraşütçüyle Burdurlu çiftçinin diyaloğu izleyenleri gülme krizine soktu Ekili tarlaya inen Kanadalı paraşütçüyle Burdurlu çiftçinin diyaloğu izleyenleri gülme krizine soktu         
17:31
Kendisinden hamile kalmadığını iddia eden adam eşini öldürmüştü! Bebek kendisindenmiş Kendisinden hamile kalmadığını iddia eden adam eşini öldürmüştü! Bebek kendisindenmiş         
17:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2021 14:19:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Minik Leyla davasında mahkeme başkanından 'cinsel istismar' yok kararı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement