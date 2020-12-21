Minik Leyla davasında yaşanan gelişmeyle ilgili UCİM'den ilk açıklama geldi - Son Dakika

Minik Leyla davasında yaşanan gelişmeyle ilgili UCİM'den ilk açıklama geldi

21.12.2020 21:46

Minik Leyla davasında yaşanan gelişmeyle ilgili UCİM'den ilk açıklama geldi 'Leyla için mücadele bitmedi' Minik Leyla'nın davasını yakından takip eden UCIM'in (Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği) Kurucusu ve Genel Başkanı Saadet Özkan, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası...

Minik Leyla davasında yaşanan gelişmeyle ilgili UCİM'den ilk açıklama geldi

'Leyla için mücadele bitmedi'

AĞRI - Minik Leyla'nın davasını yakından takip eden UCIM'in (Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği) Kurucusu ve Genel Başkanı Saadet Özkan, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan amca Yusuf Aydemir'in tahliye edilmesiyle ilgili açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı.

Ağrı'da 2018 yılında dedesinin köyüne geldikten sonra kaybolan ve 18 gün sonra cansız bedeni bulunan Leyla Aydemir'in davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan amca Yusuf Aydemir bugün tahliye edildi. Tahliyenin ardından Minik Leyla'nın davasını takip eden UCİM Heyeti Kurucusu ve Genel Başkanı Saadet Özkan sosyal medya hesabından bir video paylaşarak davanın takipçisi olacaklarını söyledi.

'Leyla için mücadele bitmedi'

Alınan karara 7 günlük itiraz süresinin bulunduğunu ve bu süre içerisinde gerekli mercilere itirazda bulunacaklarını kaydeden Saadet Özkan, "Boncuk gözlü hepimizin kızı Leyla'nın katledildiği davayla ilgili bugün bir üst mahkemeden aldığımız haber soruşturmanın eksik yürütüldüğü yönünde ve karar bozuldu. Yerel Mahkeme'de Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesinde davamız yeniden görülecek. Amca Yusuf Aydemir tahliye edildi diğer sanıkların beraatıyla ilgili karar da bozuldu. Bu davanın takipçisi olacağız. Başından beri bu davanın peşini bırakmadık yine bırakmayacağız. Evladımız için mahkeme günü yine orada olacağız. 7 günlük bir itiraz sürecimiz var. Gerekli itirazlarımızı yapacağız. Leyla için mücadele bitmedi. Hep birlikte Leyla için adaletin yerini bulmasını sağlayacağız. Sizleri de davanın tüm celselerinde yeniden desteğe çağırıyoruz. Çocuk için adalet yeniden sağlanacak." dedi.

Minik Leyla davasında yaşanan gelişmeyle ilgili UCİM'den ilk açıklama geldi
Minik Leyla davasında yaşanan gelişmeyle ilgili UCİM'den ilk açıklama geldi
Minik Leyla davasında yaşanan gelişmeyle ilgili UCİM'den ilk açıklama geldi
Minik Leyla davasında yaşanan gelişmeyle ilgili UCİM'den ilk açıklama geldi

Ağırlaştırılmış Müebbet, minik leyla, Çocuk, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Minik Leyla davasında yaşanan gelişmeyle ilgili UCİM'den ilk açıklama geldi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Aldatıldığını düşünen kocanın intikamı ağır oldu, adamı çırılçıplak soyundurup sokakta gezdirdi Mutasyona uğrayan koronavirüsle ilgili korkutan gelişme: Çocuklara bulaşma riski daha yüksek İstanbul'un yanı başındaki Kartepe'ye mevsimin ilk karı yağdı Ünlü İngiliz süpermarket zincirinden gıda kıtlığı uyarısı Son Dakika! DSÖ'den koronanın daha bulaşıcı mutasyonuyla ilgili açıklama: Ciddi ölüme neden olduğuna dair kanıt yok Süper Lig eski futbolcusu Cevher Toktaş'ın eşi: Rapordan sonra kocamın oğlumu öldürdüğünden şüphelendim Leyla Aydemir cinayetinde müebbet alan amca Yusuf Aydemir tahliye edildi Akıllı telefon üreticileri Samsung ve Oppo Türkiye'de üretime başlıyor
Bakan Soylu görüntüleri paylaştı! Yunanistan'dan göçmenlere insanlık dışı muamele Bakan Soylu görüntüleri paylaştı! Yunanistan'dan göçmenlere insanlık dışı muamele         
22:16
Rakibine tüküren Marcus Thuram'a 6 maç men Rakibine tüküren Marcus Thuram'a 6 maç men         
21:48
Dernek başkanını, ecel evinin sokağında yakaladı Dernek başkanını, ecel evinin sokağında yakaladı         
21:36
Hande Erçel, göğüs dekolteli elbisesiyle herkesin beğenisini topladı Hande Erçel, göğüs dekolteli elbisesiyle herkesin beğenisini topladı         
21:26
Hızla yayılıyor! Mutasyona uğrayan koronavirüs türü Ukrayna'ya da sıçradı Hızla yayılıyor! Mutasyona uğrayan koronavirüs türü Ukrayna'ya da sıçradı         
20:20
Son Dakika: Türkiye'de 21 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 254 kişi vefat etti, 19 bin 103 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 21 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 254 kişi vefat etti, 19 bin 103 yeni vaka tespit edildi         
19:09
Hamza Yerlikaya'dan hakkındaki sahte diploma iddialarına yanıt! Belgelerin fotoğraflarını paylaştı Hamza Yerlikaya'dan hakkındaki sahte diploma iddialarına yanıt! Belgelerin fotoğraflarını paylaştı         
18:53
Meteoroloji'den 6 il için kar yağışı uyarısı Meteoroloji'den 6 il için kar yağışı uyarısı         
17:34
Yılbaşını evde geçirmek istemeyenler Bodrum'a akın ediyor Yılbaşını evde geçirmek istemeyenler Bodrum'a akın ediyor         
14:26
Son dakika! Mutasyona uğrayan yeni koronavirüsün adı belli oldu: SARS-CoV-2 VUI 202012/01 Son dakika! Mutasyona uğrayan yeni koronavirüsün adı belli oldu: SARS-CoV-2 VUI 202012/01         
14:13
Köylünün saldırısına uğrayan kadın muhtar: Can güvenliğim yok Köylünün saldırısına uğrayan kadın muhtar: Can güvenliğim yok         
14:07
Cinsiyet değiştiren Elliot Page, yeni imajıyla ilk kez fotoğraf paylaştı Cinsiyet değiştiren Elliot Page, yeni imajıyla ilk kez fotoğraf paylaştı         
14:00
Exxen'le anlaşan Hasan Can Kaya YouTube'da takipçi kaybediyor Exxen'le anlaşan Hasan Can Kaya YouTube'da takipçi kaybediyor         
13:13
Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul için su uyarısı: Ciddi bir sorunla karşı karşıyayız Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul için su uyarısı: Ciddi bir sorunla karşı karşıyayız         
12:04
Fenomen Duru Önver'den Fenomen Duru Önver'den "İki kişiyle ilişkiye girip hamile kaldım" diyen takipçisine olay yanıt         
11:56
At yarışı izlemeye gelen bir seyirci, jokey önünden geçerken göğüslerini açtı At yarışı izlemeye gelen bir seyirci, jokey önünden geçerken göğüslerini açtı         
11:03
Tecavüze uğradıklarını söyleyen 5 kadın terörist, üzerlerine el bombası atılarak öldürüldü Tecavüze uğradıklarını söyleyen 5 kadın terörist, üzerlerine el bombası atılarak öldürüldü         
08:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2020 22:27:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Minik Leyla davasında yaşanan gelişmeyle ilgili UCİM'den ilk açıklama geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei