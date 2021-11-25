Üye Girişi
Minik Leyla'nın ailesinin avukatı: "Annesi baştan beri şikayetçiydi ve davanın hiçbir aşamasında şikayetini geri almadı" - Son Dakika

Minik Leyla'nın ailesinin avukatı: "Annesi baştan beri şikayetçiydi ve davanın hiçbir aşamasında şikayetini geri almadı"

25.11.2021 18:17
Minik Leyla'nın ailesinin avukatı: "Annesi baştan beri şikayetçiydi ve davanın hiçbir aşamasında şikayetini geri almadı"

Leyla Aydemir'in davasında 7 sanığın beraat edilmesinin ardından Leyla Aydemir'in anne ve babasının avukatı Erdoğan Tunç, karara itiraz ettiklerini belirterek, "Anne baştan beri şikayetçiydi ve davanın hiçbir aşamasında şikayetini geri almadı" dedi.

Leyla Aydemir'in davasında 7 sanığın beraat edilmesinin ardından Leyla Aydemir'in anne ve babasının avukatı Erdoğan Tunç, karara itiraz ettiklerini belirterek, "Anne baştan beri şikayetçiydi ve davanın hiçbir aşamasında şikayetini geri almadı" dedi.

Ağrı'da 2018 yılında kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir davasında 7 sanığın beraat edilmesinin ardından Leyla Aydemir'in anne ve babasının avukatı Erdoğan Tunç, beraat kararına itiraz ettiklerini ve Leyla'nın annesi olan Şükran Aydemir'in başından beri şikayetçi olduğunu ve şikayetini davanın hiçbir aşamasında geri çekmediğini belirtti.

"VİCDANLARI TATMİN EDEN BİR KARAR OLMAMASINDAN DOLAYI İSTİNAF KANUN YOLUNA BAŞVURDUM"

Avukat Tunç, yerel mahkemenin tüm sanıklar bakımından verdiği beraat kararlarının usul ve esas bakımından hatalı olduğunu söyleyerek, "Öncelikle davanın başından itibaren yanlış bilinen bazı hususlar var. Bu hususlardan ilki anne Şükran Aydemir'in şikayetçi olmadığı yönündeki yanlış bilgidir. Anne baştan beri şikayetçiydi ve davanın hiçbir aşamasında şikayetini geri almadı. Dolayısıyla annenin katılma talebi mahkemece kabul edildiği için, katılan vekili olarak dosyanın bir üst mahkeme olan Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi tarafından incelenmesi için istinaf dilekçesini sundum. İkinci bir husus Leyla'nın açlıktan öldüğüne dair algıdır. Adli tıp raporlarından anlaşıldığı üzere Leyla uzun süre aç kalmıştır ancak bu açlık ölümüne neden olacak düzeyde değildir. Ölüm sebebi açlık olmadığı gibi başkaca bir ölüm sebebi de tespit edilememiştir. ATK raporunda 'mevcut verilerle ölüm sebebi belirlenememiştir' şeklinde ibare yer almaktadır. Uzun süre suda kaldığından ve ölmeden önce bir süre soğuk bir ortamda tutulduğunun tıbben elde edilmesi muhtemel deliller de elde edilememiştir" dedi.

"İSTİNAF MAHKEMESİNİN VERECEĞİ KARARA GÖRE DOSYANIN SEYRİ BELLİ OLACAKTIR"

"Yerel mahkemenin tüm sanıklar bakımından verdiği beraat kararları usul ve esas bakımından hatalıdır" diyen Tunç, "Şöyle ki; usul bakımından yerel mahkemenin bölge adliye mahkemesi kararlarına direnme yetkisi yoktur. İstinaf mahkemesi eksik inceleme ile verilen beraat ve mahkumiyet kararının yasaya aykırı olduğunu söyleyip araştırılması gereken noktalara vurgu yaptığı halde yerel mahkeme gerekli araştırma ve incelemeyi yerine getirmeden, beş bentten oluşan üst mahkeme kararının sadece beraat hükmüne ilişkin kısmı yerine getirerek usule aykırı hüküm tesis etmiştir. Esas bakımından hatalı olan noktalardan en önemlisi bozma ilamı sonrasında dosyaya sunduğum ses kayıtları incelenmediği gibi heyet değişikliğinden önce yerel mahkemenin kurduğu birçok ara karardan da vazgeçilmiştir. Hukuk felsefesi ve hukuk tekniğe birçok yönüyle aykırı olan beraat hükümlerinin gerek usul ve yasaya aykırılık taşıması gerekse vicdanları tatmin eden bir karar olmamasından dolayı ayrıntılı bir şekilde istinaf kanun yoluna başvurdum. İlerleyen süreçte istinaf mahkemesinin vereceği karara göre dosyanın seyri belli olacaktır" ifadelerine yer verdi.

(Merve Gökbakan/ İHA)

Minik Leyla'nın ailesinin avukatı: Annesi baştan beri şikayetçiydi ve davanın hiçbir aşamasında şikayetini geri almadı

Leyla Aydemir, Mahkeme, Vefat, Ağrı, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Minik Leyla'nın ailesinin avukatı: 'Annesi baştan beri şikayetçiydi ve davanın hiçbir aşamasında şikayetini geri almadı' - Son Dakika


Son Dakika

Son Dakika: Milli Güvenlik Kurulu'nda ekonomi vurgusu: İhracat odaklı politikalar, tehditler değerlendirildi 19:07 Son Dakika: Milli Güvenlik Kurulu'nda ekonomi vurgusu: İhracat odaklı politikalar, tehditler değerlendirildi Eşi tarafından 15 yerinden bıçaklanan kadın şikayetini geri çekmek istedi 17:37 Eşi tarafından 15 yerinden bıçaklanan kadın şikayetini geri çekmek istedi 1'i polis 3 kişinin yaralandığı olayın görüntüleri ortaya çıktı 16:11 1'i polis 3 kişinin yaralandığı olayın görüntüleri ortaya çıktı
Kurye, apartman sakinini öldürdü 15:23 Kurye, apartman sakinini öldürdü CHP'li milletvekillerine HDP ile ilişkileri soruldu 15:04 CHP'li milletvekillerine HDP ile ilişkileri soruldu Galatasaray'ın stadında Fransız gazeteciden tepki çeken paylaşım 14:12 Galatasaray'ın stadında Fransız gazeteciden tepki çeken paylaşım
Doların rekor tazelemesi sonrasında Deutsche Bank'tan Türk lirası tahmini 13:38 Doların rekor tazelemesi sonrasında Deutsche Bank'tan Türk lirası tahmini Son Dakika! EPDK, akaryakıta bir zam daha geliyor haberlerini yalanladı 12:06 Son Dakika! EPDK, akaryakıta bir zam daha geliyor haberlerini yalanladı

Son Dakika Haberleri
18:35 Bolu'da kan donduran olay! İntihar girişiminde bulunan şahıs önce kollarını ve bacaklarını kesti, sonra apartmanı ateşe verdi
18:33 Manchester United herkesi şaşırttı! Takımın yeni teknik direktörlük görevine Ralf Ragnick getirildi
18:18 Dehşete düşüren olay! Hamile kadının bebeğini rahminden maket bıçağıyla aldı
18:14 Kimliklerde yeni hizmet! e-İmzalar 1 ay içinde kimlik kartına yüklenmeye başlayacak
17:59 Cengiz Ünder'den yıllar sonra gelen itiraf Galatasaraylıları üzecek: Babam kararsız kaldı
17:54 Son dakika! Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun banka genel müdürleriyle görüşmesi başladı
17:43 Cinsel içerikli çikolata ve bal üreten imalathaneye baskın düzenlendi
17:30 Merakla beklenen Sacha Boey, Aralık ayında takımla çalışmalara başlayacak
17:15 Çakal, evde tek yakaladığı süs köpeğini kapıp kayıplara karıştı
17:05 "Kıyamet ambarı" olarak anılıyor! Cesetlerin hiç bozulmadığı bölgede hareketlilik var
Fatih Terim'den sürpriz golcü tercihi! Galatasaray-Marsilya maçında ilk 11'ler belli oldu Fatih Terim'den sürpriz golcü tercihi! Galatasaray-Marsilya maçında ilk 11'ler belli oldu         
19:18
MasterChef yarışmacıları Dilara Başaran ve Sergen Özen hakkında bomba aşk iddiası MasterChef yarışmacıları Dilara Başaran ve Sergen Özen hakkında bomba aşk iddiası         
18:21
İBB Meclisi'nde İmamoğlu'na mikrofon kapattıran gerginlik: Sakin ol, derin nefes al İBB Meclisi'nde İmamoğlu'na mikrofon kapattıran gerginlik: Sakin ol, derin nefes al         
16:51
Fuhuş için otele giden kadın, adamla anlaşamayınca polisi aradı Fuhuş için otele giden kadın, adamla anlaşamayınca polisi aradı         
16:03
Devlet Bahçeli: Dövizle kurulmadık, bu yolla devrilmeyeceğiz Devlet Bahçeli: Dövizle kurulmadık, bu yolla devrilmeyeceğiz         
15:22
Türk-İş'ten asgari ücret görüşmelerine kısa süre kala siyasi partilere çağrı Türk-İş'ten asgari ücret görüşmelerine kısa süre kala siyasi partilere çağrı         
14:59
Genco Erkal, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan hakim karşısına çıktı Genco Erkal, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan hakim karşısına çıktı         
13:44
Swinger partisi için 700 liraya anlaşan şahıs, nişanlısını da cinsel ilişkiye zorlamış Swinger partisi için 700 liraya anlaşan şahıs, nişanlısını da cinsel ilişkiye zorlamış         
12:15
Koç Holding çalışanlarından 2 günde bir test istiyor! Tepkiler twitterda öfke seline döndü! Koç Holding çalışanlarından 2 günde bir test istiyor! Tepkiler twitterda öfke seline döndü!         
11:46
Metroda bıçaklı saldırıya uğrayan kadın konuştu! Metroda bıçaklı saldırıya uğrayan kadın konuştu!         
11:32
AK Partili Mücahit Birinci'den kendisine ait olduğu öne sürülen cinsel içerikli mesajlarla ilgili açıklama AK Partili Mücahit Birinci'den kendisine ait olduğu öne sürülen cinsel içerikli mesajlarla ilgili açıklama         
11:25
Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 1 Aralık'ta yapacak Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 1 Aralık'ta yapacak         
11:23
Cinsel ilişkiyle hastasını tedavi edeceğini söyleyen doktorun oyununu gizli kamera bozdu! Cinsel ilişkiyle hastasını tedavi edeceğini söyleyen doktorun oyununu gizli kamera bozdu!         
10:39
Benzin, motorin ve oto gaza zam geliyor Benzin, motorin ve oto gaza zam geliyor         
10:12
Ayasofya'da kırılan taşın altından 5 parça İbranice yazı çıktı Ayasofya'da kırılan taşın altından 5 parça İbranice yazı çıktı         
09:25
Ak Partili Etyemez'den döviz kuru yorumu: Ülkede yokluk denen bir şey yok, her şeyde bolluk ortada Ak Partili Etyemez'den döviz kuru yorumu: Ülkede yokluk denen bir şey yok, her şeyde bolluk ortada         
09:02
Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in nişanlısından duygusal paylaşım Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in nişanlısından duygusal paylaşım         
08:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2021 19:34:25. #1.12#
SON DAKİKA: Minik Leyla'nın ailesinin avukatı: "Annesi baştan beri şikayetçiydi ve davanın hiçbir aşamasında şikayetini geri almadı" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement