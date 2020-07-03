Minik Leyla'nın anne ve babası adliyeye geldi, davaya katılmadı - Son Dakika

Minik Leyla'nın anne ve babası adliyeye geldi, davaya katılmadı

Minik Leyla'nın anne ve babası adliyeye geldi, davaya katılmadı Ağrı'da 15 Haziran 2018 yılında Ramazan Bayramı'nda gittiği dedesinin köyünde kaybolan ve 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili biri tutuklu 7 sanığın bulunduğu davanın dördüncü duruşması,...

Minik Leyla'nın anne ve babası adliyeye geldi, davaya katılmadı

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AĞRI - Ağrı'da 15 Haziran 2018 yılında Ramazan Bayramı'nda gittiği dedesinin köyünde kaybolan ve 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili biri tutuklu 7 sanığın bulunduğu davanın dördüncü duruşması, Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye başlandı. Adliye önüne gelen minik Leyla'nın anne ve babasının ise davaya katılmaması dikkat çekti.

Nihat ve Şükran Aydemir çiftinin 15 Haziran 2018 tarihinde gittiği Bezirhane köyünde kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki kızları Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili biri tutuklu 7 sanık dördüncü kez hakim karşısına çıkıyor.

Öte yandan daha önceki davaya katılmayan anne Şükran Aydemir bu davaya da katılmadı. Baba Nihat Aydemir ise davaya katılmayarak sonucu Adliye önünde takip ediyor.

Ne olmuştu?

Leyla Aydemir, 2018 yılında Ağrı'da Ramazan Bayramı'nın ilk günü ailesi ile birlikte bayram ziyareti için gittiği Bezirhane köyünde kaybolmuş ve 18 gün sonra küçük kızın cansız bedenine ulaşılmıştı. Konuyla ilgili baba Nihat Aydemir'in amcasının oğlu Mehmet Ali Aydemir tutuklanarak cezaevine gönderildi. Minik Leyla'nın ölümüyle ilgili görülen ilk duruşmada amca Yusuf Aydemir tutuklanırken, olaydan 17 ay sonra Mehmet Ali Aydemir ise serbest bırakıldı.

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 11:49 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Minik Leyla'nın anne ve babası adliyeye geldi, davaya katılmadı - Son Dakika
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