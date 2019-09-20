Minik Leyla'nın babası cinayet zanlılarından şikayetçi olmadı

Ağrı'da, bayram ziyareti için gittiği dedesinin köyünde kaybolan ve 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin biri tutuklu 7 sanığın yargılanmasına başlandı.

Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Nihat ve Şükran Aydemir çiftinin 15 Haziran 2018'de bayram ziyareti için gittikleri Bezirhane köyünde kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedenine ulaşılan kızları Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin tutuklanan Mehmet Ali Aydemir, tutuklu bulunduğu Elazığ'daki cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katıldı.

Duruşmada, 6 tutuksuz sanık ve avukatları, Leyla Aydemir'in babası Nihat ve annesi Şükran Aydemir ile yakınları da hazır bulundu.

Sanıkların kimlik tespiti işlemi sonrası savunması alınan tutuklu sanık Mehmet Ali Aydemir, Leyla Aydemir'in kaybolması ve ölü bulunmasıyla bir alakasının bulunmadığını ileri sürdü.

Leyla'nın kaybolmasının ardından aramalara katıldığını söyleyen Aydemir, mahkeme başkanının kolluk kuvvetlerinin arama çalışmalarında "burayı aradık, aramayın." şeklinde ifadelerle ekipleri yanlış yönlendirdiği şeklindeki tutanağı hatırlatması üzerine, böyle bir girişimde bulunmadığını iddia etti.

Leyla'nın halası S.E. ile bir gönül ilişkisinin olmadığını, ablası olarak gördüğünü ifade eden Aydemir, üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek beratını talep etti.

Tutuksuz sanıklardan H.D, tanıkların savcılık ve kolluk ifadelerinde "ona ciğer acısını yaşatacağım" şeklinde konuştuğuna dair beyanlarını yalanladı.

Aralarında husumet bulunduğu sözlerinin gerçeği yansıtmadığını belirten H.D, üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi.

Mahkemenin söz verdiği amca Yusuf Aydemir, tanıkların savcılık ve kolluk birimlerinde abisi Nihat Aydemir ile husumetlerinin bulunduğu yönündeki ifadelerini yalanladı.

Özellikle Kürtçe bilen görevlinin tanık olduğu "biz ne dediysek onu söyleyin" şeklindeki konuşmalara şahit olmadığını ileri süren Aydemir, Leyla'nın olayıyla ilgisinin bulunmadığını, abisiyle miras veya mal paylaşımı konusunda da husumetinin olmadığını anlattı.

Anne Şükran Aydemir'in "Yusuf yapmıştır." sözlerini ise iftira olarak değerlendiren Aydemir, olayla ilgisinin bulunmadığını belirterek, beratını talep etti.

Tanıklar ifadelerini değiştirdi

Sanıkların ifadelerinin ardından mahkeme heyeti, tanıkları dinlemeye başladı. Dosya kapsamında savcılık ve kolluk kuvvetlerine ifade veren 21 tanığın ifadelerini değiştirmesi dikkati çekti.

Salonda sık sık tanıkları yalan beyan konusunda uyaran mahkeme başkanı, zaman zaman tanıkların hatırlayamadıklarını ileri sürdükleri ifadeleri tekrar yüzlerine okudu.

Uyarılara rağmen daha önce verdikleri ifadeleri yalanlayan tanıklar ile mahkeme başkanı arasında sert diyaloglar yaşandı.

Anne Şükran susma hakkını kullandı

Mahkeme başkanın söz verdiği anne Şükran Aydemir ise yapanları önce Allah'a, sonra devletin adaletine havale ettiğini belirtti.

Aydemir, "Kızımı kaç kere öldürdüler bilmem. Aç bıraktılar, soydular. Allah kabul etmesin." dedi.

Mahkeme başkanının "korkma, artık senden neyini alacaklar." sözü üzerine anne Aydemir, "6 çocuğum daha var." diyerek susma hakkını kullanacağını dile getirdi.

Sanıklardan şikayetçi olduğunu da belirten Aydemir, gözü yaşlı şekilde duruşmayı takip etmeye devam etti.

Baba Nihat şikayetçi olmadı

Duruşmada söz alan baba Nihat Aydemir, olay günü ve sonrasında yaşananları anlattı.

Kızının ölümüyle ilgili 4 kişiden şüphelendiğini belirterek mahkeme başkanına başka isimler söyleyen Aydemir'e mahkeme başkanı, "sanki baba değil şüpheli gibisin." dedi.

Bazı tanıkların kendisiyle ilgili ifadelerini de yalanlayan Aydemir, kardeşleri ve sanık B.D. ile herhangi bir husumetinin olmadığını öne sürdü.

Mahkeme başkanının sanıklardan şikayetçi olup olmadığını sorması üzerine şikayetçi olmadığını söyleyen Aydemir, ancak davayı takip etmek istediğini kaydetti.

Ailenin avukatı davadan çekildi

Leyla Aydemir'in kaybolması ve sonrasında köyde görev yapan görevlilerin de tanık olarak dinlenmesinin ardından, davaya katılmak isteyen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM), Ağrı, Erzurum ve Van baroları avukatlarının talepleri alındı.

Bakanlık ve Ağrı Barosu avukatlarının talepleri kabul edilirken, dernek ile Van ve Erzurum baroları avukatlarının talepleri reddedildi.

Yakınlıkları nedeniyle bazı tanıkların da geri çekildiği duruşmada, baba Nihat Aydemir'in şikayetçi olmaması nedeniyle aile avukatı davadan çekildiğini bildirdi.

Mahkeme heyetinin söz verdiği sanık avukatları ise, savcılık iddianamesinin dedikodu ve teknik delillerden uzak bir dosya olduğunu ileri sürdü.

Sanık avukatlarının tahliye taleplerini iletmesinin ardından söz alan Ağrı Barosu ile bakanlık avukatı, sanıkların işlenen suç nedeniyle en ağır şekilde cezalandırılmalarını istedi.

Amca Yusuf Aydemir tutuklandı

Sanık Mehmet Ali Aydemir'in tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, amca Yusuf Aydemir'in de tutuklu yargılanmasına hükmetti.

Ayrıca dosya kapsamında tanık olarak bugün dinlenmesi gereken 8 kişinin, gelmemeleri nedeniyle bir sonraki duruşmaya zorla getirilmeleri kararlaştırıldı.

Mahkeme heyeti, tanıklardan savcılık ve kolluk kuvvetlerinde verdiği ifadelerine bağlı kalmayan Ç.K, E.D. ve Y.A. hakkında da Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığına "yalan beyan" dolayısıyla suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı.

Son olarak çalışmalar sırasında görev alan ve sanıklar hakkında oluşturulan tutanaklarda imzası bulunan görevlilerin de dinlenmesini kararlaştıran mahkeme heyeti, duruşmayı eksikliklerin giderilmesi amacıyla erteledi.

Olay

Ağrı'da 15 Haziran 2018'de Ramazan Bayramı dolayısıyla ailesiyle dedesine ziyarete gittiği Bezirhane köyünde kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in bulunması için çalışma başlatılmıştı.

Leyla Aydemir'in cesedi, kaybolduktan 18 gün sonra köye 2 kilometre mesafede, akarsu kenarındaki ağaçların arasında bulunmuş, vücudunda darp ya da yara izine rastlanmayan Aydemir'in cenazesi Bezirhane köyünde defnedilmişti.

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Leyla Aydemir'in ölümünden sorumlu tutulan baba Nihat Aydemir'in tutuklu bulunan kuzeni Mehmet Ali Aydemir'in de aralarında olduğu 7 sanık hakkında "çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "iştirak halinde kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan da 14'er yıla kadar hapis cezası verilmesi isteniyor.